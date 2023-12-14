انقسام حول تشافي

ووفقا لصحيفة سبورت، كان لدى بعض أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة شكوك حول تشافي، حتى قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ إذ تصاعدت الانتقادات ضد المدرب بسب نتائج الفريق وأدائه وتصريحاته.

ويركز تشافي دائما خلال تصريحاته بعد الخسائر على عقلية اللاعبين بعيدا عن الأمور الفنية.

وعلى الرغم من أن بعض أعضاء مجلس الإدارة لديهم شكوك حول تشافي، إلا أن رئيس النادي خوان لابورتا هو أكبر مدافع عنه.

ويعتقد لابورتا وفقا لسبورت أنه في أوقات الأزمات من الأفضل أن يكون النادي متحدا خلف المدرب.