انقسام حول تشافي
كشفت تقارير صحفية إسبانية آخر تطورات موقف تشافي هيرناندز مدرب برشلونة عقب الخسارة الأخيرة أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا.
وتأهل برشلونة متصدرا مجموعته، لكنه تلقى خسارتين أمام شاختار ورويال أنتويرب؛ ما خلق جدلا حول المدرب الإسباني، الذي خسر قبل أيام فقط أمام جيرونا، ليتراجع إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني.
ووفقا لصحيفة سبورت، كان لدى بعض أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة شكوك حول تشافي، حتى قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ إذ تصاعدت الانتقادات ضد المدرب بسب نتائج الفريق وأدائه وتصريحاته.
ويركز تشافي دائما خلال تصريحاته بعد الخسائر على عقلية اللاعبين بعيدا عن الأمور الفنية.
وعلى الرغم من أن بعض أعضاء مجلس الإدارة لديهم شكوك حول تشافي، إلا أن رئيس النادي خوان لابورتا هو أكبر مدافع عنه.
ويعتقد لابورتا وفقا لسبورت أنه في أوقات الأزمات من الأفضل أن يكون النادي متحدا خلف المدرب.
وشوهد لابورتا أمس الأربعاء وهو يتجه ناحية غرفة خلع الملابس، بعد الخسارة أمام رويال أنتويرب، وبحسب موندو ديبورتيفو فأنه ذهب لرفع الروح المعنوية للاعبين.
وقال تشافي بعد خسارة الأمس، إن لابورتا رئيس النادي يثق به، وأنه كمدرب يثق في تحسن نتائج الفريق على المدى القريب.
وشدد تشافي على أن الفريق لا يعاني من أزمة في دوري أبطال أوروبا بعد تأهله إلى ثمن النهائي للمرة الاولى منذ عامين، غادر خلالهما دور المجموعات إلى الدوري الأوروبي.