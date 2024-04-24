"ريمونتادا" برشلونية على ريال مدريد في صفقة الموسم

ويعاني برشلونة من ظروف مالية صعبة للغاية، جعلته يتراجع كناد يملك قوة شرائية في سوق الانتقالات كما كان يحدث من قبل، فلم يعد قادرًا على إبرام صفقات قوية.

ويملك سيلفا شرطًا جزائيًّا في عقده مع مانشستر سيتي يبلغ خمسين مليون يورو، واللاعب يرغب في مغادرة ناديه الإنجليزي حسب التقارير.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن برشلونة هو الأقرب للتعاقد مع بيرناردو سيلفا، إذ سيقوم النادي ببيع بعض اللاعبين المهمين وهو ما سيمنحه وفرة مالية كافية لتنفيذ الصفقة.