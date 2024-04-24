"ريمونتادا" برشلونية على ريال مدريد في صفقة الموسم
عاد نادي برشلونة الإسباني بقوة إلى صفقة التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
وقالت تقارير إنجليزية أمس الثلاثاء إن نادي ريال مدريد الإسباني هو من يقود سباق التعاقد مع اللاعب، رغم ارتباطه أولًا بالنادي الكاتالوني.
ويعاني برشلونة من ظروف مالية صعبة للغاية، جعلته يتراجع كناد يملك قوة شرائية في سوق الانتقالات كما كان يحدث من قبل، فلم يعد قادرًا على إبرام صفقات قوية.
ويملك سيلفا شرطًا جزائيًّا في عقده مع مانشستر سيتي يبلغ خمسين مليون يورو، واللاعب يرغب في مغادرة ناديه الإنجليزي حسب التقارير.
ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن برشلونة هو الأقرب للتعاقد مع بيرناردو سيلفا، إذ سيقوم النادي ببيع بعض اللاعبين المهمين وهو ما سيمنحه وفرة مالية كافية لتنفيذ الصفقة.
وحسب التقارير، فإن رغبة سيلفا هي الانتقال إلى برشلونة النادي الذي كان يحبه منذ طفولته.
وفي الموسم الماضي غادر الألماني إلكاي غوندوغان مانشستر سيتي وانضم إلى برشلونة.
وليس برشلونة وحدَه المهتم بالتعاقد مع سيلفا إذ يتواجد في القائمة أيضًا أندية باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وآرسنال بالإضافة إلى ريال مدريد.
ووفقًا لتقارير، اليوم الأربعاء، فإن الثنائي (رونالدو أراوخو، وفرينكي دي يونغ) هو الأقرب لمغادرة برشلونة في عمليات بيع.