ليفربول يتلقى ضربة قبل الديربي
تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية، قبل ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، غدًا الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتوجه الريدز إلى جوديسون بارك للمرة الأخيرة تحت قيادة يورغن كلوب، حيث يسعى ليفربول لاستمرار انتصاراته والقتال على لقب البريميرليغ.
وأعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، غياب ديوغو جوتا عن مباراة الغد بسبب الإصابة.
وقال كلوب إن جوتا سيغيب عن الملاعب، لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام فولهام.
وسيتعين على المدرب الألماني إيجاد بديل قوي لجوتا أمام إيفرتون، حيث يرغب في الحصول على النقاط الثلاث لأنها النتيجة الوحيدة المقبولة إذا أرادوا مواصلة الضغط على آرسنال ومان سيتي في سباق اللقب.
واعترف كلوب أن صراع التتويج باللقب يشعره بالإثارة، خاصة أن مانشستر سيتي وآرسنال، مثل ليفربول، بحاجة لأن يقف الحظ بجوارهما في هذه الفترة الصعبة.
ويتبقى لفريق ليفربول خمس مباريات على نهاية الدوري، ويبدأها بمباراة ديربي مدينة ليفربول أمام إيفرتون، الأربعاء، وقال كلوب: ربما إذا استطعنا الحفاظ على الإثارة حتى النهاية، سيقف الحظ معنا. لا نعلم. يتعين علينا محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط بأي طريقة ممكنة.
وأضاف: إنه موسم مثير بالنسبة لنا كلنا. الكل بحاجة للحظ في لحظات، الفرق الثلاث المتنافسة على اللقب بحاجة له. لذلك، سيكون سباقًا مثيرًا وأنا سعيد أننا طرف فيه، وهذا الجزء أستمتع به للغاية.