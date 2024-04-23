ليفربول يتلقى ضربة قبل الديربي

واعترف كلوب أن صراع التتويج باللقب يشعره بالإثارة، خاصة أن مانشستر سيتي وآرسنال، مثل ليفربول، بحاجة لأن يقف الحظ بجوارهما في هذه الفترة الصعبة.

ويتبقى لفريق ليفربول خمس مباريات على نهاية الدوري، ويبدأها بمباراة ديربي مدينة ليفربول أمام إيفرتون، الأربعاء، وقال كلوب: ربما إذا استطعنا الحفاظ على الإثارة حتى النهاية، سيقف الحظ معنا. لا نعلم. يتعين علينا محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط بأي طريقة ممكنة.

وأضاف: إنه موسم مثير بالنسبة لنا كلنا. الكل بحاجة للحظ في لحظات، الفرق الثلاث المتنافسة على اللقب بحاجة له. لذلك، سيكون سباقًا مثيرًا وأنا سعيد أننا طرف فيه، وهذا الجزء أستمتع به للغاية.