المدعي العام يخطط لاستدعاء إنريكي وإرنستو فالفيردي كشهود في "ٌقضية نيغريرا"

قالت صحيفة "أس" الإسبانية إن مكتب المدعي العام الإسباني يخطط لاستدعاء لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي مدربي برشلونة السابقين كشهود في "ٌقضية نيغريرا" من أجل استجوابهم حول ما إذا كانوا على علم بالتقارير المزعومة.

ويأتي استدعاء المدربين السابقين في إطار التحقيق حول استغلال الأموال مدفوعة لنغريرا في تقديم رشاوي للحكام لمساعدة برشلونة على الفوز في المباريات.

ويعتزم مكتب المدعي العام توضيح ما إذا كانت هذه التقارير موجودة أم لا، وإذا كانت موجودة، ما إذا كان طاقم التدريب قد استخدمها.