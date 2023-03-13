حملة عدائية ضد برشلونة في ملاعب الدوري الإسباني بسبب "قضية نيغريرا"

ألقت "قضية نيغريرا" بظلالها على صورة نادي برشلونة، خاصة بعد اتهام النادي الكتالوني بالفساد مما أدى إلى إدانة اجتماعية للفريق في أي مكان يحل فيه أو أي ملعب بعيدا عن كامب نو.

وتشير الاتهامات إلى أن برشلونة دفع أكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، وذلك بهدف التأثير على قرارات الحكام لصالح برشلونة.

ووفقًا لمكتب المدعي العام، قام إنريكيز نيغريرا "بإجراءات تهدف لتفضيل برشلونة في اتخاذ قرارات الحكام في المباريات التي يلعبها النادي وبالتالي في نتائج البطولات".