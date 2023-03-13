حملة عدائية ضد برشلونة في ملاعب الدوري الإسباني بسبب "قضية نيغريرا"
ألقت "قضية نيغريرا" بظلالها على صورة نادي برشلونة، خاصة بعد اتهام النادي الكتالوني بالفساد مما أدى إلى إدانة اجتماعية للفريق في أي مكان يحل فيه أو أي ملعب بعيدا عن كامب نو.
وتشير الاتهامات إلى أن برشلونة دفع أكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، وذلك بهدف التأثير على قرارات الحكام لصالح برشلونة.
ووفقًا لمكتب المدعي العام، قام إنريكيز نيغريرا "بإجراءات تهدف لتفضيل برشلونة في اتخاذ قرارات الحكام في المباريات التي يلعبها النادي وبالتالي في نتائج البطولات".
وتتهم النيابة العامة نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام والرؤساء السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو والمديرين أوسكار غراو وألبرت سولير في هذه القضية.
وخلال الفوز على أتلتيك بلباو في استاد سان ماميس ومن داخل أحد المدرجات، تم إلقاء بعض الأوراق النقدية المزيفة مع درع برشلونة ورمز الدولار وكلمة مافيا.
وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وكان من الممكن أيضًا سماع هتافات مثل: "الدرجة الثانية" وذلك في إشارة إلى ضرورة هبوط الفريق للدرجة الثانية.
وكذلك "دعهم يرحلوا، أخبرهم أن يرحلوا على الفور".
وكل هذا، جنبًا إلى جنب مع شكوى التحكيم التي قدمها أتلتيك بلباو، بعد رؤية استدعاء حكم الفيديو المساعد الحكم لمراجعة هدف التعادل الذي سجله إنياكي وليامز بسبب لمسة يد محتملة من إيكر مونياين، والتي انتهت بإلغاء الهدف لتحتج الجماهير بشدة.
وكان هذا الاحتجاج الأخير وليس الأول، وفي نفس اليوم، في ملاعب أخرى في الليغا، تم سماع هتافات ضد برشلونة.
وفي ميستايا، بعد أن طالب فالنسيا بركلة جزاء في كامب نو، الأسبوع الماضي، كان من الممكن أن تمنحه التعادل، قرروا الاحتجاج بمنديل في المدرجات وسُمع أيضًا الهتاف: "الفساد في الاتحاد". كل هذا، روجت له رابطة مشجعي فالنسيا.
وفي استاد سانشيز بيزخوان بين إشبيلية وألميريا، كانت هناك أيضًا احتجاجات.
كما أنه في سان ماميس، أطلقت جماهير إشبيلية تذاكر مع وجوه خوان لابورتا رئيس برشلونة ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني ونيغريرا احتجاجًا على النادي الكتالوني.
وكان من الممكن أيضًا قراءة لافتة كتب عليها "من أجل كرة القدم النظيفة".
كما يمكن سماع هتاف: "فساد في الاتحاد"، الذي يتوافق مع كافة الاحتجاجات التي تشهدها ملاعب إسبانيا بعد أزمة نيغريرا.
وكما أرسل دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد رسالة إلى برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ضد جيرونا حول "قضية نيغريرا" قائلا: "هذه هي القضايا التي يجب حلها من قبل أولئك الذين يتعين عليهم حلها. نريد حلها حتى نلعب جميعًا على قدم المساواة وبنفس الأدوات".
قرارات ريال مدريد
وكان ريال مدريد قد اجتمع بشكل عاجل أمس الأحد ليقرر كيف سيتصرف في "قضية نيغريرا".
وبعد الاجتماع الطارئ لمجلس إدارته، قرر الميرنغي التضامن والانضمام إلى قضية نيغريرا إذا تم قبول الشكوى من مكتب المدعي العام.
وذلك فضلا على الاحتجاجات التي جرت في ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب كأس الملك، حيث شوهدت 500 ورقة نقدية بوجه لابورتا وسُمعت هتافات: "الفساد في الاتحاد"، وخلال الاجتماع المذكور وفي الاجتماعات اللاحقة.
وفي سانتياغو برنابيو حدث نفس الأمر خلال مباراة ريال ضد إسبانيول.
تشافي وبرشلونة غاضبان
بالنظر إلى هذه الاحتجاجات في الجولة الأخيرة وفي الجولات الأخيرة، جنبًا إلى جنب مع بيان من إسبانيول، الذي كان ثاني احتجاج بعد إشبيلية في الأسبوع الأول بعد معرفة "قضية نيغريرا"، صدر بيان مشترك لفرق الليغا، باستثناء ريال مدريد، ما دفع برشلونة للاعتراف صراحة بأنه منزعج من كل هذه الأفعال.
وصرح تشافي المدير الفني لبرشلونة، بعد الفوز في سان ماميس، بأنه منزعج من هذه الاحتجاجات قائلا: "أنا مندهش وحزين من العداء في سان ماميس تجاه برشلونة. أعتقد أن الحُكم في وقت مبكر ليس جيدًا للمجتمع".
وأراد لابورتا أيضًا أن يوضح أنه سيدافع عن برشلونة حتى النهاية وأن العديد من الفرق ستندم على هذه الاحتجاجات قائلا في تغريدة عبر "تويتر": "برشلونة بريء مما يُتهمون به وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع. لا عجب، سندافع عن برشلونة ونظهر براءة النادي".