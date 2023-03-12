"دفاعا عن شرف النادي".. هل بدأت حرب برشلونة وريال مدريد؟

ووفقا لمكتب المدعي العام في إسبانيا، قام إنريكيز نيغريرا "بإجراءات تهدف إلى تفضيل برشلونة في اتخاذ قرارات الحكام في المباريات التي يلعبها النادي وبالتالي في نتائج البطولات".

وتتهم النيابة العامة نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام والرؤساء السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو والمديرين أوسكار غراو وألبرت سولير في هذه القضية.

وأعلن ريال مدريد اليوم الأحد أنه سينضم إلى الشكوى ضد برشلونة، ما يعني دخوله طرفا أصيلا في النزاع.

ووصف ريال مدريد الاتهامات الموجهة لبرشلونة "بالخطيرة".

وقال ريال مدريد في بيانه: "يعرب النادي عن قلقه العميق بشأن خطورة الوقائع ويؤكد ثقته الكاملة في عمل القضاء واتفق على الانضمام إلى الدعوى بمجرد أن ينظر القاضي في القضية، دفاعا عن مصالحه المشروعة".

وحسب صحيفة آس، فإنه في حالة موافقة القاضي على دخول ريال مدريد كطرف في النزاع، سيكون من حقه الاطلاع بشكل كامل على معلومات وبيانات القضية.

وتشير التقارير أنه في حالة إدانة برشلونة فإن الأمر قد يصل إلى حبس مسؤوليه المتورطين.

وقال لابورتا في بيان فوري عبر تويتر بعد بيان ريال مدريد :" "تحلوا بالهدوء. برشلونة بريء ما يتهم به، وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع الآن، لا عجب؛ سندافع عن برشلونة ونظهر براءة النادي، وسيتعين على الكثير تصحيح ما يقال عن النادي، وجميعنا متحدون نصنع القوة".

وحسب راديو كتالونيا فإن العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة قد تنكسر تماما بعد سنوات من التحالف، حيث تفاجأ خوان لابورتا بالبيان بعد أيام من صمت فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد منذ اندلاع الأزمة.