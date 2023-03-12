"دفاعا عن شرف النادي".. هل بدأت حرب برشلونة وريال مدريد؟
يرى خوان لابورتا، رئيس برشلونة أن ما يحدث هو حرب على شرف النادي، وأن الوضع يستدعي الدفاع عن نادي برشلونة لإظهار براءته.
وتحرك ريال مدريد بشكل رسمي اليوم الأحد في قضية نيغريرا بعد توجيه اتهامات لنادي برشلونة من قبل المدعي العام في إسبانيا.
وحسب التقارير، دفع برشلونة أكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، وذلك بهدف التأثير على قرارات الحكام لصالح برشلونة.
ووفقا لمكتب المدعي العام في إسبانيا، قام إنريكيز نيغريرا "بإجراءات تهدف إلى تفضيل برشلونة في اتخاذ قرارات الحكام في المباريات التي يلعبها النادي وبالتالي في نتائج البطولات".
وتتهم النيابة العامة نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام والرؤساء السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو والمديرين أوسكار غراو وألبرت سولير في هذه القضية.
وأعلن ريال مدريد اليوم الأحد أنه سينضم إلى الشكوى ضد برشلونة، ما يعني دخوله طرفا أصيلا في النزاع.
ووصف ريال مدريد الاتهامات الموجهة لبرشلونة "بالخطيرة".
وقال ريال مدريد في بيانه: "يعرب النادي عن قلقه العميق بشأن خطورة الوقائع ويؤكد ثقته الكاملة في عمل القضاء واتفق على الانضمام إلى الدعوى بمجرد أن ينظر القاضي في القضية، دفاعا عن مصالحه المشروعة".
وحسب صحيفة آس، فإنه في حالة موافقة القاضي على دخول ريال مدريد كطرف في النزاع، سيكون من حقه الاطلاع بشكل كامل على معلومات وبيانات القضية.
وتشير التقارير أنه في حالة إدانة برشلونة فإن الأمر قد يصل إلى حبس مسؤوليه المتورطين.
وقال لابورتا في بيان فوري عبر تويتر بعد بيان ريال مدريد :" "تحلوا بالهدوء. برشلونة بريء ما يتهم به، وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع الآن، لا عجب؛ سندافع عن برشلونة ونظهر براءة النادي، وسيتعين على الكثير تصحيح ما يقال عن النادي، وجميعنا متحدون نصنع القوة".
وحسب راديو كتالونيا فإن العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة قد تنكسر تماما بعد سنوات من التحالف، حيث تفاجأ خوان لابورتا بالبيان بعد أيام من صمت فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد منذ اندلاع الأزمة.
وتقول المصادر المقربة من ريال مدريد لصحف إسبانيا إن تدخل ريال مدريد في هذا التوقيت يعني إدراكه خطورة ما حدث، كما أشارت صحف مقربة من النادي أنهم يرون أنه من حقهم معرفة ما حدث ومدى تأثير الاتفاقات التي تمت مع نيغريرا على قرارات الحكام.
وذهب لويس ماسكارو الصحفي المقرب من خوان لابورتا رئيس برشلونة إلى ما أبعد من ذلك حيث كتب لصحيفة سبورت :"إذا أرادها ريال مدريد حربا فلتكن كذلك".
وتابع :"ريال مدريد ليس النادي الذي يمكنه التباهي بنظافة يديه تجاه الحكام".
ونفى برشلونة في بيان الشهر الماضي ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه دفع ببساطة لمستشار خارجي زوده "بالتقارير الفنية الخاصة بالتحكيم الاحترافي"، واصفا إياها بأنها "ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم على صعيد المحترفين".