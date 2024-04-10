رد فعل ريال مدريد "الحقيقي" بعد التعادل مع مانشستر سيتي

كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية، رد الفعل داخل نادي ريال مدريد الإسباني بعد التعادل مع مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لمثلها في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وتعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لمثلها في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد، وهو ما يجعل الفريق بحاجة إلى تحقيق الفوز خارج ملعبه لتحقيق التأهل، دون الدخول في مغامرة ركلات الترجيح.