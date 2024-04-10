رد فعل ريال مدريد "الحقيقي" بعد التعادل مع مانشستر سيتي
كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية، رد الفعل داخل نادي ريال مدريد الإسباني بعد التعادل مع مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لمثلها في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.
وتعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لمثلها في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد، وهو ما يجعل الفريق بحاجة إلى تحقيق الفوز خارج ملعبه لتحقيق التأهل، دون الدخول في مغامرة ركلات الترجيح.
وحسب "ريليفو"، فإنهم في ريال مدريد غير سعداء بالتعادل على الإطلاق.
ووفقا للتقرير، يرى ريال مدريد أن المباراة كانت ممتعة للمشاهدة لكن مانشستر سيتي "هربوا أحياء" بخروجهم متعادلين من سانتياغو برنابيو.
وفي الموسم الماضي، تعادل ريال مدريد على ملعبه بهدف لمثله، ثم خسر على ملعب الاتحاد برباعية نظيفة، ليشق مانشستر سيتي طريقه إلى المباراة النهائية ليتوج باللقب على حساب إنتر ميلان الإيطالي.
وعلى الرغم من أن كارلو أنشيلوتي ولاعبي ريال مدريد لم ظهروا حزنا كبيرا بالتعادل، إلا أن الوضع في النادي يظهر أنهم غير سعداء على الإطلاق بالتعادل.
ويوم الأربعاء القادم، سوف يحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.
وقال توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد بعد المباراة :"أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفشل وفقا لمعطيات المباراة".