أنشيلوتي يزف بشرى لجماهير ريال مدريد قبل مباراة الحسم

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو سيكون أحد الخيارات المطروحة في مباراة العودة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر في 17 أبريل المقبل.

وقال أنشيلوتي، بعد نهاية المباراة المثيرة بين الريال والسيتي بالتعادل (3 ـ 3) في ملعب سان تياغو بيرنابيو، إنه سيدرس التعويل على ميليتاو في مباراة الإياب بعد تعافيه التام من الإصابة.

وفي وقت سابق، كشف الإيطالي أن المدافع البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا، سيكون ضمن قائمة الفريق الملكي في مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي.

ولم يظهر المدافع الدولي البرازيلي في تشكيلة ريال مدريد منذ مباراة الجولة الافتتاحية لليغا التي فاز فيها الريال على أتلتيك بيلباو (2 ـ0)، وذلك بعدما تعرض للإصابة بتمزق في الأربطة الصليبية للركبة قبل أن يخضع لعملية جراحية ويركن لراحة مطولة.

وبات ريال مدريد في حاجة شديدة لخدمات ميليتاو في مباراة العودة، خاصة في ظل إيقاف تشواميني لتراكم البطاقات، وتراجع مستوى ناتشو هذا الموسم.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد حتى يتمكن من التأهل لنصف النهائي بعد تعادله ذهابا على ملعبه 3-3.