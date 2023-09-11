كم عدد النقاط التي يحتاجها ميسي وإنتر ميامي لخوض تصفيات الدوري الأمريكي؟

منذ نحو شهرين كان إنتر ميامي في وضع صعب للغاية في الدوري الأمريكي، بعد الخسارة 0/3 أمام سانت لويس سيتي في الـ15من يوليو.

وكان إنتر ميامي خاض 11 مباراة دون فوز في الدوري الأمريكي وكان يتذيل جدول الترتيب.

لكن وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غيّر كل شيء في إنتر ميامي.

ومنذ الظهور الأول لميسي، خاض إنتر ميامي 12 مباراة دون خسارة، وفاز بكأس الدوريات، ووصل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة ويحلم بمكان في تصفيات الدوري الأمريكي، لكن الطريق ليس سهلا.