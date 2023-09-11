كم عدد النقاط التي يحتاجها ميسي وإنتر ميامي لخوض تصفيات الدوري الأمريكي؟
منذ نحو شهرين كان إنتر ميامي في وضع صعب للغاية في الدوري الأمريكي، بعد الخسارة 0/3 أمام سانت لويس سيتي في الـ15من يوليو.
وكان إنتر ميامي خاض 11 مباراة دون فوز في الدوري الأمريكي وكان يتذيل جدول الترتيب.
لكن وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غيّر كل شيء في إنتر ميامي.
ومنذ الظهور الأول لميسي، خاض إنتر ميامي 12 مباراة دون خسارة، وفاز بكأس الدوريات، ووصل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة ويحلم بمكان في تصفيات الدوري الأمريكي، لكن الطريق ليس سهلا.
ما الذي يتعين على إنتر ميامي فعله للتأهل؟
ورغم أن إنتر ميامي لعب دون ليونيل ميسي، الذي يتواجد مع منتخب الأرجنتين، إلا أن إنتر ميامي فاز في مباراة مهمة أمام كانساس سيتي يوم السبت.
وعزز الفوز 3/2 حظوظ إنتر ميامي في الدوري، ويحتل الفريق حاليًّا المركز الرابع عشر في المجموعة الشرقية برصيد 28 نقطة، بفارق ست نقاط فقط عن دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع حاليًّا.
وفي الدوري الأمريكي لكرة القدم، الفرق التي أنهت الموسم في المركز الأول إلى المركز السابع في كل مجموعة تتأهل إلى التصفيات مباشرة.
والفرق التي تحتل المركزين الثامن والتاسع سيواجه بعضهم بعضًا على المركز المتبقي.
وأمام إنتر ميامي ثماني مباريات، هي: أتلانتا يونايتد، تورونتو، أورلاندو سيتي، مدينة نيويورك، شيكاغو، وسينسيناتي، ومباراتان ضد شارلوت.
ولا يزال هناك 24 نقطة أمام إنتر ميامي، ولدى الفريق مباراة مؤجلة، حيث تم تأجيل إحدى المباريات ضد شارلوت لأن فريق ميسي كان يلعب في كأس الدوريات.
والمهمة ليست مستحيلة بالنسبة لإنتر ميامي الذي يضم ميسي بطل كأس العالم 2022.
ومع ذلك، سيكون من الضروري عدم الاعتماد على ميسي وحده للتقدم في المنافسة.