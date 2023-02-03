ميسي: سيكون من الصعب المشاركة في كأس العالم 2026

لم يستبعد قائد الأرجنتين ليونيل ميسي المشاركة في مونديال 2026 التي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع المكسيك وكندا، لكنه اعترف بصعوبة ذلك.

وصرح ميسي البالغ من العمر 35 عاما بأن بطولة 2022 في قطر ستكون الأخيرة له مع المنتخب الوطني، ومع ذلك، قال الآن إنه منفتح على المنافسة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في غضون ثلاث سنوات.

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "بسبب العمر، سيكون من الصعب تحقيق ذلك في عام 2026. أنا أحب كرة القدم وطالما أشعر أنني في حالة جيدة وأستمتع باللعب سأستمر في ذلك".