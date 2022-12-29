أنشيلوتي: من الصعب قول إن ميسي أفضل لاعب في التاريخ

وأضاف: "لا أعرف بصراحة، في كل حقبة كان هناك لاعبون أقوياء للغاية، الكثير، كلمة ميسي هو الأفضل في التاريخ لن تخرج من فمي، أنا أستمتع بالأفضل".

وتابع: "لكن بصراحة لا أعرف من هو الأفضل في التاريخ، وليس من العدل التصريح بذلك، لأن لكل زمن نجومه، لقد رأيت دييغو مارادونا ويوهان كرويف، الآن أدرب صاحب الكرة الذهبية الأخيرة (كريم بنزيما)، لا أعرف من هو الأفضل على الإطلاق".

وعن إمكانية تدريب منتخب البرازيل قال المدرب الإيطالي: "لا أعرف إذا كان الاتحاد البرازيلي يهتم بالتعاقد معي أم لا، لم يتفاوض معي أحد، لكن يسعدني ترشيحي لقيادة البرازيل".