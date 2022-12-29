أنشيلوتي: من الصعب قول إن ميسي أفضل لاعب في التاريخ
علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على سؤال بشأن إن كان الأرجنتيني ليونيل ميسي الأفضل في التاريخ.
وسئل أنشيلوتي اليوم الخميس هل افتقد ميسي إلى كأس العالم ليكون الأفضل في التاريخ وقال: "من الصعب قول ذلك، مسيرته مستمرة سواء كان لديه كأس العالم أم لا".
وأضاف: "لا أعرف بصراحة، في كل حقبة كان هناك لاعبون أقوياء للغاية، الكثير، كلمة ميسي هو الأفضل في التاريخ لن تخرج من فمي، أنا أستمتع بالأفضل".
وتابع: "لكن بصراحة لا أعرف من هو الأفضل في التاريخ، وليس من العدل التصريح بذلك، لأن لكل زمن نجومه، لقد رأيت دييغو مارادونا ويوهان كرويف، الآن أدرب صاحب الكرة الذهبية الأخيرة (كريم بنزيما)، لا أعرف من هو الأفضل على الإطلاق".
وعن إمكانية تدريب منتخب البرازيل قال المدرب الإيطالي: "لا أعرف إذا كان الاتحاد البرازيلي يهتم بالتعاقد معي أم لا، لم يتفاوض معي أحد، لكن يسعدني ترشيحي لقيادة البرازيل".
وأضاف: "موقفي واضح، أشعر بالراحة في ريال مدريد، أنا بخير هنا، طالما أن المغامرة مستمرة، سأبقى ولن أطلب مغادرة ريال مدريد".
ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد غدا الجمعة في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.
وبعد ذلك سيلعب ريال مدريد مع كاسيرينيو في دور الـ32 من كأس إسبانيا.
ويملك ريال مدريد 35 نقطة من 14 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بنقطتين عن برشلونة المتصدر.