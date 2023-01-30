ميسي يحتفل بكأس العالم
ميسي يحتفل بكأس العالم

لماذا حجب إنستغرام حساب ميسي بعد الفوز بكأس العالم؟

ميسي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم الشهر الماضي في قطر على حساب فرنسا بضربات الترجيح.
فريق التحرير
فريق التحرير

كشفت شبكة "ESPN" عن حجب موقع "إنستغرام" حساب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي.

وحسب الشبكة فقد تم حظر حساب ميسي في "إنستغرام" لأنه كان يتلقى الكثير من الرسائل بعد فوزه بكأس العالم 2022.

ويتابع حساب ميسي على "إنستغرام" أكثر من 425 مليون شخص.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عندما حان الوقت لتسليم كأس العالم شعرت أن الكأس تناديني وتقول "تعال وأمسك بي الآن يمكنك أن تلمسني".

وبسؤاله هل أعدت مشاهدة نهائي كأس العالم؟ قال ميسي: "نعم أحيانًا أشاهد الأحداث البارزة أو بعض المقاطع، لكن المباراة بأكملها لا".

وتابع: "منذ 18 ديسمبر يمكننا أن نقول ذلك نحن أبطال العالم، لقد كان يومًا رائعًا حلمت به كثيرًا في مسيرتي وفي النهاية تحقق ذلك، نمت جيدًا وشعرت براحة أكبر".

ميسي يحتفل بكأس العالم
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وأتم: "أراد الكثيرون فوز الأرجنتين، من الواضح أن كل واحد أراد أن يكون منتخب بلاده بطلاً أولاً، ولأنهم اُستبعدوا ذهبوا مع الأرجنتين لأنهم أرادوا مني أن أكون بطلاً للعالم".

وأكد: "لقد كان شيئًا سمعته لفترة طويلة، قبل أن يبدأ أيضًا، أراد الناس مني الفوز بكأس العالم، لا أعتقد أن أي شيء من هذا القبيل حدث على الإطلاق، كل هذه الطاقة جعلته يحدث في النهاية".

وواصل ميسي: "أخبرت عائلتي أن الأمر انتهى بعد الكثير من الوقت، الكثير من المعاناة لأنها كانت هناك أوقات عانيت فيها كثيرًا مع المنتخب الوطني، خيبات أمل كثيرة، كانت دائمًا قريبة جدًا ولم تحدث أبدً".

ميسي يحتفل بكأس العالم
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وأتم قائد الأرجنتين: "لقد تلقيت انتقادات من جميع الألوان لفترة طويلة وأنا أعلم أن عائلتي عانت من نفس الشيء مثلي أو أكثر، لقد أرادوا دائمًا أن يظهروا لي أنهم أقوياء".

وختم: "لكنني أعلم أنهم كانوا يعانون كثيرًا في الداخل، ليس فقط لأنه لم يحدث، ولكن بسبب الأشياء القاسية التي قالوها نحوي، والتي تجاوزت كرة القدم، كان هذا ما أزعجني حقًا وجرحني، لقد فزنا بكوبا أمريكا، وفزنا بكأس العالم، هذا كل شيء، لم يتبق شيء، لقد انتهى الأمر".

كأس العالم 2022
المنتخب الأرجنتيني

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