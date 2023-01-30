لماذا حجب إنستغرام حساب ميسي بعد الفوز بكأس العالم؟

وأتم: "أراد الكثيرون فوز الأرجنتين، من الواضح أن كل واحد أراد أن يكون منتخب بلاده بطلاً أولاً، ولأنهم اُستبعدوا ذهبوا مع الأرجنتين لأنهم أرادوا مني أن أكون بطلاً للعالم".

وأكد: "لقد كان شيئًا سمعته لفترة طويلة، قبل أن يبدأ أيضًا، أراد الناس مني الفوز بكأس العالم، لا أعتقد أن أي شيء من هذا القبيل حدث على الإطلاق، كل هذه الطاقة جعلته يحدث في النهاية".

وواصل ميسي: "أخبرت عائلتي أن الأمر انتهى بعد الكثير من الوقت، الكثير من المعاناة لأنها كانت هناك أوقات عانيت فيها كثيرًا مع المنتخب الوطني، خيبات أمل كثيرة، كانت دائمًا قريبة جدًا ولم تحدث أبدً".