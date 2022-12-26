تعود إلى 2008.. قصة مؤثرة لميسي مع طفل مصاب بنفس المرض الذي عانى منه
توج المنتخب الأرجنتيني بطلاً لكأس العالم في قطر 2022 وتمكن الكوكب بأسره أخيرًا من الاستمتاع برؤية ليونيل ميسي يرفع كأس العالم.
ومنذ ظهر يوم الأحد الماضي 18 ديسمبر/كانون الأول غمرت سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو لنجم روزاريو وهو يحتفل باللقب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن القصص، وبعض هذه القصص معروف، والبعض الآخر لا.
وانتشرت على موقع "تويتر" قصة "تومي" وكيف ساعده ميسي في التغلب على اضطراب النمو.
وظهرت قصة باربرا، والدة توماس "تومي"، الشاب الذي تم تشخيص إصابته بنقص هرمون النمو في عام 2008.
وهو نفس الشيء الذي عانى منه ميسي وهو صغير قبل الخضوع للعلاج بالحقن طوال طفولته ومراهقته.
وشرح ميسي لتومي الذي كان يبلغ من العمر أربع سنوات في ذلك الوقت، ما كان عليه أن يفعله، فقد حصلوا على رقم هاتف ميسي من والده خورخي وجاء بالفعل لمقابلته.
وقالت محطة "TYCsportsا" الأرجنتينية إنه خلال وجود ميسي في البلاد استقبل تومي ووالدته في بهو الفندق الذي يقيم فيه مع المنتخب الأرجنتيني خلال فترة توقف دولية قبل المونديال، حيث جلسوا على الأرض للحديث عن كيفية خضوعه للعلاج، وقدموا له النصيحة وألتقط صورة سيلفي معه أخيرًا.
وتختتم القصة العاطفية بقول تومي: "كيف لا نرى ميسي يوم الأحد وندعو من أجل الفوز بكأس العالم، وأن يرفع الكأس، وأن يحصل على ما فقده؟ أنا ممتن له إلى الأبد".
القصة كاملة
كل واحد له قصته الخاصة مع ميسي، هذا الذي سأقوله لكم هو ملكي، وهذا هو السبب في أنني سأكون دائمًا ممتنًا له إلى الأبد، وهذا ليس من أجل كرة القدم، بهذه الكلمات تحدثت والدة تومي.
وقالت: "في عام 2008، عندما كان ابني يبلغ من العمر أربع سنوات، شعرت أن هناك شيئًا ما كان يعاني منه، وأن هناك شيئًا ما في صحته عجز الأطباء عن علاجه، لكن بصفتي أمه كنت أعرف أن هناك شيئًا ما خطأ وإذا لم يرغب الأطباء في التحقيق في الأمر، فسأحقق فيه بنفسي".
ومضت: "بدأت في القراءة والبحث عن البيانات ومقارنة التقارير، حتى جلست في أحد الأيام مع جميع الأوراق أمام طبيب الأطفال وقلت له: تومي لديه نفس الشيء الذي عانى منه ميسي".
وأضافت: "نظر إلي طبيب الأطفال وسألني من أين حصلت على ذلك؟ وقلت له: فعلت ما لم تفعله، بحثت قبل 14 عامًا، لم يُعرف الكثير عن هذا الموضوع كما هو الحال الآن، سألته: الآن هل ستجري الدراسات التي يجب القيام بها أم سأبحث عن طبيب آخر؟".
وتابعت الأم: "كانت تلك كلماتي، لم أخبره أن تومي يعاني من نقص هرمون النمو، أخبرته كيف يجب أن يفهمني، هذا هو المكان الذي بدأ فيه التصوير المقطعي، واجتهد أخصائيو النمو والأشعة على المعصم والتحليلات وآلاف الدراسات غير المعروفة، حتى حصلنا أخيرًا على التشخيص الطبي: تومي لديه نفس مرض ميسي".
واستطردت: "الآن بعد أن عرفنا ذلك، كان علينا أن نبدأ العلاج، علاج يستمر لمدة عشر سنوات على الأقل، حقنة واحدة في اليوم لمدة عشر سنوات، كيف تشرح ذلك لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات؟ كيف تخبره بما يجب عليه فعله، وما الذي سيؤلمه، وقبل كل شيء، أن النتيجة لن تظهر إلا في نهاية الطريق؟ كيف تفسرون ذلك؟".
المثل الأعلى
اشترت الأم صورة لميسي ووضعتها في غرفة ابنها لإخباره بأنه سيتعين عليه بدء العلاج وأن الشخص الوحيد الذي نعرفه والذي حدث له نفس الشيء هو ميسي، وأنه يمكن أن يرى أن مثله الأعلى مر بنفس الشيء، ولم يكن عائقا أمام ليونيل لتحقيق أحلامه، وأنه الآن، إضافة إلى كونه قدوة في كرة القدم، جعله مثالًا على التحمل والتسامح والأمل في النمو، لصبي آخر كان يعلم أن هذا سيفيده.
وأوضحت: "بمجرد أن فهم تومي الأمر، لم يكن هناك سوى سؤال واحد لطرحه عليه: هل تريد مقابلة ميسي والتحدث معه حول هذا الأمر؟ فقال نعم. بدأ تحدٍ. حصلنا على رقم هاتف خورخي ميسي، وأخبرناه بالأمر وقال لنا: "الأسبوع المقبل سيتجمع المنتخب الوطني في فندق إنتركونتيننتال، سأخبرك قبل يوم واحد حتى ترى ليو في ردهة الفندق".
وقالت: "في 3 سبتمبر 2010 في تمام الساعة الثامنة مساء ذهبت مع تومي لمقابلة ميسي. كان هناك، في زاوية الردهة ميسي وحده. اقتربنا، تعانق تومي وهو وجلسنا نحن الثلاثة على الأرض على سجادة الفندق للتحدث لأكثر من نصف ساعة حيث لم تتم مناقشة كرة القدم. فقط نحن الثلاثة نجلس على الأرض".
وأضافت: "محادثة بين ولدين، أحدهما أكبر والآخر أصغر، يفهم كل منهما الآخر، حيث سألنا ميسي أين أعطى لنفسه الحقنة، فقال لنا إنه أعطاها لرجليه. وحيث سأل ميسي تومي أين أعطاها له وأخبره تومي بذلك بين ذراعيه. حيث تحدثنا عن مدى الألم، أنها كانت هناك أيام كنت تبكي فيها، ولكن كان عليك أن تتحلى بالصبر، وأن كل شيء سيكون على ما يرام".
وأكدت أنه "كان حديثا جميلا، كان مجرد كلام، لأننا لم نصوره، لا يوجد فيديو لأننا كنا ثلاثتنا هناك دون هدف سوى التحدث إلى شخص سبقت له تجربة ما كان على تومي أن يعيشه، وأنا مقتنعة بأن العلاج بهرمون النمو علم ميسي أنه للوصول إلى القمة عليك أن تعرف كيف تنتظر، إذ الأمر ليس سهلًا ولا يتحقق بسهولة وسرعة، لكنك ستصل".
وأوضحت والدة تومي: "لدينا صورة واحدة فقط لذلك الاجتماع، حيث يوجد الاثنان، لم أكن بحاجة إلى أن أكون في تلك الصورة. لقد كانت لحظتهما، جالسين هناك على السجادة في بهو الفندق. دون كرة ودون قميص، لهذا السبب كيف لا ترى ميسي يوم الأحد وتدعو له أن يفوز بكأس العالم وأن يرفع الكأس، وأن يحقق ما ينقصه؟ إذ كنت ممتنةً له إلى الأبد".
واختتمت: "قبل مغادرتنا رحبنا به وقلنا شكرًا لك، وقال ميسي: هل نلتقط صورة؟ ورد تومي ببراءة: لا أريد أن أزعجك، الجميع يزعجك بطلب صورة، فقال له ميسي: لنلتقط صورة، غدًا سترغب في الحصول عليها".