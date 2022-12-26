تعود إلى 2008.. قصة مؤثرة لميسي مع طفل مصاب بنفس المرض الذي عانى منه

القصة كاملة

كل واحد له قصته الخاصة مع ميسي، هذا الذي سأقوله لكم هو ملكي، وهذا هو السبب في أنني سأكون دائمًا ممتنًا له إلى الأبد، وهذا ليس من أجل كرة القدم، بهذه الكلمات تحدثت والدة تومي.

وقالت: "في عام 2008، عندما كان ابني يبلغ من العمر أربع سنوات، شعرت أن هناك شيئًا ما كان يعاني منه، وأن هناك شيئًا ما في صحته عجز الأطباء عن علاجه، لكن بصفتي أمه كنت أعرف أن هناك شيئًا ما خطأ وإذا لم يرغب الأطباء في التحقيق في الأمر، فسأحقق فيه بنفسي".

ومضت: "بدأت في القراءة والبحث عن البيانات ومقارنة التقارير، حتى جلست في أحد الأيام مع جميع الأوراق أمام طبيب الأطفال وقلت له: تومي لديه نفس الشيء الذي عانى منه ميسي".

وأضافت: "نظر إلي طبيب الأطفال وسألني من أين حصلت على ذلك؟ وقلت له: فعلت ما لم تفعله، بحثت قبل 14 عامًا، لم يُعرف الكثير عن هذا الموضوع كما هو الحال الآن، سألته: الآن هل ستجري الدراسات التي يجب القيام بها أم سأبحث عن طبيب آخر؟".