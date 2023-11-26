تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد يشتكي من كثرة المباريات

يشتكي الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، من كثرة المباريات إلى درجة تفوق القدرات البدنية للاعبين مع تزايد الإصابات في صفوف فريقه.

وزادت متاعب يونايتد بسبب الإصابات بعد تعرض الثنائي الدنماركي كريستيان إريكسن وراسموس هويلاند للإصابة خلال العطلة الدولية لينضما إلى قائمة طويلة تشمل بالفعل كلا من ليساندرو مارتينيز وكاسيميرو.

ويحتل يونايتد الفائز بالدوري الإنجليزي 20 مرة (هو رقم قياسي) المركز الثامن بين فرق البطولة حاليًّا بعد أن جمع 21 نقطة من 12 مباراة وهي أسوأ بداية موسم له منذ 1962.