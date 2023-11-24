ميرور: راتكليف قد يتخلص من كاسيميرو وفاران بوصوله إلى مانشستر يونايتد
قالت صحيفة "ميرور" إنه من المرجح أن يتم النظر في مستقبل كاسيميرو ورافائيل فاران ثنائي مانشستر يونايتد بمجرد وصول السير جيم راتكليف رسميًا إلى النادي.
ويأمل الملياردير البريطاني أن يتم التصديق على عرضه بالحصول على حصة أقلية في النادي هذا الأسبوع، وعندها من المتوقع أن يتولى دورًا قياديًا في عمليات كرة القدم في أولد ترافورد.إ
وبحسب الصحيفة فإن إحدى أولويات راتكليف هي ترتيب عملية التوظيف في النادي، والتي من المحتمل أن تتضمن استبعاد بعض الأسماء الكبيرة.
ويتمتع كاسيميرو وفاران، اللذين وصلا من ريال مدريد، بسمعة كبيرة نظرًا لنجاحهما في الميرنغي، لكن لم يصل أي منهما إلى المستويات المتوقعة.
وتبلغ تكلفة التعاقد مع الثنائي مجتمعا 112 مليون جنيه إسترليني ويرتبط فاران بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2025 في حين ينتهي عقد كاسيميرو في 2026.
وذكرت صحيفة "ميرور" أنه ستكون هناك علامات استفهام معلقة على كاسيميرو وفاران في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، والتي ستكون فرصة راتكليف الأولى لإحداث تأثير حقيقي على الفريق.
ووفقا للصحيفة فقد كان كاسيميرو حاسماً في الخطوات الأمامية التي تم إحرازها في الموسم الأول لإيريك تين هاغ.
ومع ذلك، كانت هناك دائمًا مخاوف بشأن عمر البرازيلي حيث منحه مانشستر يونايتد عقدا طويل الأجل على الرغم من أنه سيتم 32 عاما في فبراير المقبل.
وأضافت الصحيفة أنه ظهرت الآن مخاوف تتعلق باللياقة البدنية ولم يعد لدى كاسيميرو التأثير الذي كان عليه سابقًا مع إمكانية انتقاله إلى السعودية.
وقالت "ميرور" إنه يبدو أن العلاقة انهارت بين فاران وتين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، الذي لا يُعرف عنه تغيير رأيه بعد خلافه مع اللاعبين.
ومن المفهوم أن الثنائي اشتبكا بعد استبعاد فاران من مباراة ديربي مانشستر قبل أسابيع.
ومنذ ذلك الحين، استمتع هاري ماغواير بوقت لعب أطول بكثير بينما تم اختيار جوني إيفانز أيضًا أمامه.
وأعرب بايرن ميونخ عن اهتمامه بضم قلب الدفاع الفرنسي، ورغم أن النادي البافاري قادر على تحمل رسوم صفقة انتقاله التي تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني إلا أن بايرن ميونخ قد لا يكون قادرا على تحمل راتب فاران.
وأشارت "ميرور" إلى أنه يمكن أيضًا أن يجد نجوم آخر ذوو الأداء الضعيف أنفسهم تحت المجهر بمجرد وصول راتكليف.