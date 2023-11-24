ميرور: راتكليف قد يتخلص من كاسيميرو وفاران بوصوله إلى مانشستر يونايتد

قالت صحيفة "ميرور" إنه من المرجح أن يتم النظر في مستقبل كاسيميرو ورافائيل فاران ثنائي مانشستر يونايتد بمجرد وصول السير جيم راتكليف رسميًا إلى النادي.

ويأمل الملياردير البريطاني أن يتم التصديق على عرضه بالحصول على حصة أقلية في النادي هذا الأسبوع، وعندها من المتوقع أن يتولى دورًا قياديًا في عمليات كرة القدم في أولد ترافورد.إ

وبحسب الصحيفة فإن إحدى أولويات راتكليف هي ترتيب عملية التوظيف في النادي، والتي من المحتمل أن تتضمن استبعاد بعض الأسماء الكبيرة.