ناد فرنسي قد يتسبب بمنع مانشستر يونايتد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا
كشفت مصادر في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه قد يتم منع مانشستر يونايتد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بمجرد إكمال السير جيم راتكليف شراء حصة الأقلية في النادي.
ومن المقرر أن يستحوذ راتكليف على حصة 25% في مانشستر يونايتد مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني.
وتقترب عائلة غليزر من التوصل إلى اتفاق مع الملياردير البريطاني.
وحسب صحيفة ذا صن فإن راتكليف البالغ من العمر 71 عامًا سيضيف ناديًا آخر إلى محفظته، إذ تمتلك مجموعة إنيوس التابعة له بالفعل نادي نيس الذي ينافس في الدوري الفرنسي.
ويحتل النادي الفرنسي المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان المتصدر.
ومن المقرر أن تحصل الأندية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي على ثلاثة مقاعد تلقائية ومكان واحد في الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تأهل الفرق الخمس الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة إلى المسابقة ذاتها.
ولكن بموجب قواعد "الملكية المتعددة الأندية" الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يلعب بها مانشستر يونايتد ونيس في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هي أن يحصل أحدهما على مكان تلقائي والآخر يتأهل مباشرة لدوري المؤتمرات، وفقًا لصحيفة ذا صن.
وإذا حصل كلا الناديين على مراكز مؤهلة تلقائيًّا لدوري أبطال أوروبا في الدوريات الخاصة بهما، فإن الفريق الذي يحتل المركز الأعلى من الفريقين سيحصل على المكان بينما سيتم حظر الآخر أوروبيًّا.
وإذا أنهى الناديان الموسم في المركز ذاته، فإن تصنيف إنجلترا على رأس "قائمة " الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعني أن مانشستر يونايتد سيحصل على حق اللعب في دوري أبطال أوروبا.
وأكد مصدر في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لذا صن: "وفقًا للقواعد، فإن الوضع واضح، "إنيوس" تمتلك نيس ومن المقرر أن يكون لها دور مهم في إدارة يونايتد.
"ما لم يتم تغيير اللوائح، أو تقوم شركة إنيوس ببيع إحدى حصصها، فلن يتمكن كلاهما من اللعب في المسابقات الأوروبية، ما لم يكن أحدهما في دوري أبطال أوروبا والآخر في دوري المؤتمرات".
ويتواجد فريق إريك تن هاغ حاليًّا خارج المراكز الأوروبية، إذ يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة.