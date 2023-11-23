ناد فرنسي قد يتسبب بمنع مانشستر يونايتد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا

كشفت مصادر في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه قد يتم منع مانشستر يونايتد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بمجرد إكمال السير جيم راتكليف شراء حصة الأقلية في النادي.

ومن المقرر أن يستحوذ راتكليف على حصة 25% في مانشستر يونايتد مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وتقترب عائلة غليزر من التوصل إلى اتفاق مع الملياردير البريطاني.