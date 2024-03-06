كرة السلة.. الزمالك ينهي سلسلة اللا هزيمة ويكتسح الأهلي 110-99

وأنهى الزمالك سلسلة "اللا هزيمة" للأهلي في ديربي السلة، إذ تعد هذه هي الهزيمة الأولى للفريق الأحمر أمام الزمالك بعد 18 مباراة متتالية في قمة السلة.

وتعادل الفريقان في الفترة الأولى بنتيجة 25-25، ولكن فرض الزمالك سيطرته بعد ذلك وأنهى الفترة الثانية بنتيجة 59-45.

ووسع الفارس الأبيض الفارق إلى 23 نقطة أمام الأهلي، بعدما حسم الفترة الثالثة بنتيجة 68-45.

واستمرت هيمنة الزمالك على المباراة حتى حسمها بنتيجة 110-99.

وتلقى الأهلي أول هزيمة في دوري سوبر السلة هذا الموسم، ولكنه حافظ على صدارة جدول ترتيب دوري السوبر برصيد 17 نقطة.

وجاء الزمالك في المركز الثاني بـ16 نقطة.