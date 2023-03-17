سبورتنغ لشبونة يُطيح بآرسنال ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 بالدوري الأوروبي

وخلال المباراة التي أقيمت في مقعل الفريق اللندني، فاز سبورتنغ لشبونة على آرسنال بركلات الترجيح بنتيجة (5/3) بعدما انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما.

سجل جرانيت تشاكا هدف آرسنال في الدقيقة 19، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتعادل بيدرو جونسالفيس للشبونة في الدقيقة 61 بهدف رائع.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بنفس النتيجة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق البرتغالي.