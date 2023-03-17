سبورتنغ لشبونة يُطيح بآرسنال ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 بالدوري الأوروبي
فجر فريق سبورتنغ لشبونة مفاجأة جديدة في الدوري الأوروبي، وأقصى آرسنال، بعدما انتزع منه بطاقة التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي.
وخلال المباراة التي أقيمت في مقعل الفريق اللندني، فاز سبورتنغ لشبونة على آرسنال بركلات الترجيح بنتيجة (5/3) بعدما انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما.
سجل جرانيت تشاكا هدف آرسنال في الدقيقة 19، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
وتعادل بيدرو جونسالفيس للشبونة في الدقيقة 61 بهدف رائع.
وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بنفس النتيجة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق البرتغالي.
وفي باقي المباريات أقصى إشبيلية الإسباني مضيفه فنربهتشة التركي وتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته بهدف دون مقابل الخميس، في إياب دور الـ 16.
كما لحق فينورد روتردام الهولندي بركب المتأهلين بفوزه الكبير على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بسبعة أهداف لهدف إيابا، بعد أن حسم التعادل بهدفٍ لمثله لقاء الذهاب.