غوارديولا يؤكد غياب نجمي مانشستر سيتي أمام آرسنال

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن جون ستونز وكايل ووكر سيغيبان أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب الإصابة.

ويستضيف مانشستر سيتي، حامل اللقب، المتصدر آرسنال، يوم الأحد في قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج ستونز (29 عاما) بعد 10 دقائق من مباراة إنجلترا الودية أمام بلجيكا يوم الثلاثاء، وأشار غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا في وقت لاحق إلى أن المدافع عانى من مشكلة في الفخذ.

وفي الوقت ذاته، أُجبر كايل ووكر قائد مانشستر سيتي على الخروج بسبب الإصابة في خسارة إنجلترا 0/1 أمام البرازيل وديا.

وقال غوارديولا: كايل ووكر وجون ستونز خارج المباراة، إصابة كايل أصعب من إصابة ستونز، ولكن لا أعرف عدد المباريات التي سيغيبها".