غوارديولا يؤكد غياب نجمي مانشستر سيتي أمام آرسنال
أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن جون ستونز وكايل ووكر سيغيبان أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب الإصابة.
ويستضيف مانشستر سيتي، حامل اللقب، المتصدر آرسنال، يوم الأحد في قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخرج ستونز (29 عاما) بعد 10 دقائق من مباراة إنجلترا الودية أمام بلجيكا يوم الثلاثاء، وأشار غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا في وقت لاحق إلى أن المدافع عانى من مشكلة في الفخذ.
وفي الوقت ذاته، أُجبر كايل ووكر قائد مانشستر سيتي على الخروج بسبب الإصابة في خسارة إنجلترا 0/1 أمام البرازيل وديا.
وقال غوارديولا: كايل ووكر وجون ستونز خارج المباراة، إصابة كايل أصعب من إصابة ستونز، ولكن لا أعرف عدد المباريات التي سيغيبها".
وستكون إصابتا ستونز ووكر بمثابة ضربة قوية قبل مباراة الأحد على ملعب الاتحاد.
وغاب ستونز عن أول سبع مباريات في الموسم بسبب إصابة في الفخذ، وكان أول ظهور له هذا الموسم كبديل في الشوط الثاني خلال خسارة مانشستر سيتي 0/1 أمام آرسنال على ملعب الإمارات في أكتوبر.
وبدأ ستونز جميع مباريات مانشستر سيتي الأربع الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان بديلًا غير مستخدم في الفوز على نيوكاسل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة الأخيرة قبل الانضمام إلى منتخب إنجلترا.
وفي الوقت نفسه، شارك ووكر في 38 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.
وغاب كيفن دي بروين أيضًا عن فوز مانشستر سيتي 2/0 على نيوكاسل، لكنه سيحتاج إلى مزيد من التقييم لتحديد مدى توفره.
وأضاف غوارديولا: "كيفن لاعب مهم للغاية، لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة له بسبب الإصابات، وغاب عن الملاعب لفترة طويلة، لقد تدرب بشكل جيد بالأمس لذا سنرى ما سنفعله في الأيام المقبلة".
وأكد المدرب الإسباني أيضًا أن حارس المرمى إيدرسون "أفضل بكثير" بعد تعافيه من مشكلة تعرض لها خلال التعادل 1/1 مع ليفربول في وقت سابق من هذا الشهر.
في حين أن المدافع مانويل أكانجي متاح أيضًا، بعد أن تعرض لضربة أثناء أداء الواجب الدولي مع سويسرا.