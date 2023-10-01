ربما يظهر بفريقين.. صنداونز يواجه أزمة قبل الدوري الأفريقي

كشفت تقارير صحفية عن أزمة كبيرة تواجه فريق صنداونز الجنوب أفريقي ربما تهدد مشاركته في أحدث بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهي بطولة الدوري الأفريقي المزمع انطلاقها قريبا في الفترة بين 20 أكتوبر و11 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 أندية.

وكشف موقع "sabcsport" الجنوب أفريقي، أن "هناك مأزقا محتملا ومن المتوقع حدوث مواجهة في الأيام القليلة بين الأطراف المعنية في مسابقة الدوري المحلية مع إدارة نادي صنداونز".

وأكدت الصحيفة أن رابطة الدوري الجنوب أفريقي رفضت بعد اجتماع طارئ، عقد يوم الخميس الماضي، مشاركة صنداونز في الدوري الأفريقي، بسبب ازدحام جدول المباريات بين المحلية والقارية.

وأشارت إلى أن مشاركة صنداونز في الدوري الأفريقي، لا تزال محل شك.