ربما يظهر بفريقين.. صنداونز يواجه أزمة قبل الدوري الأفريقي
كشفت تقارير صحفية عن أزمة كبيرة تواجه فريق صنداونز الجنوب أفريقي ربما تهدد مشاركته في أحدث بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهي بطولة الدوري الأفريقي المزمع انطلاقها قريبا في الفترة بين 20 أكتوبر و11 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 أندية.
وكشف موقع "sabcsport" الجنوب أفريقي، أن "هناك مأزقا محتملا ومن المتوقع حدوث مواجهة في الأيام القليلة بين الأطراف المعنية في مسابقة الدوري المحلية مع إدارة نادي صنداونز".
وأكدت الصحيفة أن رابطة الدوري الجنوب أفريقي رفضت بعد اجتماع طارئ، عقد يوم الخميس الماضي، مشاركة صنداونز في الدوري الأفريقي، بسبب ازدحام جدول المباريات بين المحلية والقارية.
وأشارت إلى أن مشاركة صنداونز في الدوري الأفريقي، لا تزال محل شك.
وأضافت: "بطل الدوري الجنوب أفريقي قد يضطر إلى استخدام فريقين منفصلين، لكن حتى هذه الفكرة يفترض أنها تم رفضها من قبل الرابطة"، موضحة أن سبب الرفض ربما سيجلب "سمعة سيئة" إلى الدوري الجنوب أفريقي.
وأكدت الصحيفة أن موقف صنداونز لا يزال غامضًا، حيث من المنتظر أن تدخل الرابطة في خلاف مع اتحاد الكرة بسبب بطولة الدوري الأفريقي.
وينطلق الدوري الأفريقي في نسخته الأولى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر المقبل، حين يحل الأهلي المصري ضيفا على سيمبا التنزاني، قبل 4 أيام من مباراة الإياب.
وتُقام البطولة بمشاركة 8 فرق، هي مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وبترو أتلتيكو الأنغولي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وإنييمبا النيجيري والوداد المغربي، بالإضافة إلى الأهلي وسيمبا.
الجوائز المالية للمسابقة
وكشف "كاف"، أن بطل الدوري الأفريقي سيحصل على 4 ملايين دولار أمريكي نظير فوزه باللقب، فيما سيحصل الفريق صاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار.
أما الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي فستحصل على 1.7 مليون دولار، فيما ستحصل الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي على مليون دولار.
وبالتالي فإن النادي الفائز سيلعب 6 مباريات فقط للفوز بالجائزة المالية الكبيرة البالغة 4 ملايين دولار.