حقيقة انسحاب الأهلي المصري من بطولة الدوري الأفريقي

ردَّ الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والمقرب من إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، على التقارير التي أشارت إلى تفكير الإدارة في الانسحاب من بطولة الدوري الأفريقي، في نسختها الأولى التي تنطلق في الـ20 من أكتوبر المقبل.

وقال شوبير، يوم الأربعاء، عبر برنامجه الإذاعي: "الأهلي لن ينسحب من بطولة الدوري الأفريقي التي تنطلق في أكتوبر المقبل، وسيشارك في البطولة في نسختها الأولى، وكل ما يتردد في هذا الأمر غير صحيح".

وأضاف: "كل الكلام الذي تردد عن إمكانية انسحاب الأهلي من البطولة عيب، الأهلي بمجرد مشاركته سيحصل على 900 ألف دولار، وكل دور يتأهل إليه يحصد مبلغا أكبر، وفي حالة التتويج سيحصل على 4 ملايين دولار، فكيف ينسحب من البطولة!؟".