حقيقة انسحاب الأهلي المصري من بطولة الدوري الأفريقي
ردَّ الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والمقرب من إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، على التقارير التي أشارت إلى تفكير الإدارة في الانسحاب من بطولة الدوري الأفريقي، في نسختها الأولى التي تنطلق في الـ20 من أكتوبر المقبل.
وقال شوبير، يوم الأربعاء، عبر برنامجه الإذاعي: "الأهلي لن ينسحب من بطولة الدوري الأفريقي التي تنطلق في أكتوبر المقبل، وسيشارك في البطولة في نسختها الأولى، وكل ما يتردد في هذا الأمر غير صحيح".
وأضاف: "كل الكلام الذي تردد عن إمكانية انسحاب الأهلي من البطولة عيب، الأهلي بمجرد مشاركته سيحصل على 900 ألف دولار، وكل دور يتأهل إليه يحصد مبلغا أكبر، وفي حالة التتويج سيحصل على 4 ملايين دولار، فكيف ينسحب من البطولة!؟".
وأتم: "الأهلي كامل العدد ويمتلك فريقين في الوقت الحالي، وشاهدنا كولر دفع بـ 5 تبديلات دفعة واحدة في مباراة المصري".
وأقيمت مؤخرًا قرعة الدوري الأفريقي، وأسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، في افتتاح النسخة الأولى من البطولة، يوم الـ20 من أكتوبر بدار السلام، على أن تقام مباراة الإياب يوم الـ24 من الشهر ذاته.
وفي حال تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني، سيلاقي الفائز من صن دوانز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الإنجولي في الدور نصف النهائي.
وكان الأهلي فاز على المصري البورسعيدي، برباعية نظيفة أمس الثلاثاء، في افتتاح مشواره بالدوري الممتاز.