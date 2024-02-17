هل انتهى عصر المدارس في كرة القدم؟

منذ فترة ليست بعيدة كان نجاح الفريق يقاس بما تنتجه مدرسته ومراحل الناشئين، فذلك المعيار كان يتسق في بعض الأحيان مع حجم وعدد البطولات، كما كان يحدث مع برشلونة في جيله الذهبي.

لكن أخيرًا اختلفت الأمور، فقد أصبحت البطولات غير مرتبطة بذلك، وبالتبعية أصبح عدد اللاعبين خريجي الأكاديميات في تشكيلة الفريق الأول لا يمثل ولا يعني الكثير.

وفي قائمة أصدرها موقع "ترانسفير ماركت" تخص عدد اللاعبين خريجي الأكاديمية الخاصة بكل فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا حاليًا، تواجد ريال سوسييداد على رأس القائمة وخلفه برشلونة، في حين ظهرت فرق أمثال بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد في المراكز الأخيرة.

والقائمة التي تم تصنيفها بوجود 10 فرق فقط واستبعاد الفرق الـ6 الأقل في عدد اللاعبين القادمين من الأكاديمية، مثل مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية من الأبطال، جاءت كالتالي: