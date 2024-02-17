بعد مبابي.. ريال مدريد يخطط لصفقة جديدة مدوية

مبابي أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان أنه سيرحل عن الفريق الفرنسي، ما يعني فتح الطريق أمام ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الشاب في صفقة انتقال حر.

وفجرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية مفاجأة، بعد أن قالت إن ريال مدريد لم يتخلَ عن أحلامه في التعاقد مع النرويجي إيرليمغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد سيرسل عرضًا رسميًا إلى مانشستر سيتي، للحصول على خدمات هالاند الصيف المقبل.