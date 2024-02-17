بعد مبابي.. ريال مدريد يخطط لصفقة جديدة مدوية
يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإبرام صفقة مدوية في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وذلك بعد اقتراب حسم التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر.
مبابي أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان أنه سيرحل عن الفريق الفرنسي، ما يعني فتح الطريق أمام ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الشاب في صفقة انتقال حر.
وفجرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية مفاجأة، بعد أن قالت إن ريال مدريد لم يتخلَ عن أحلامه في التعاقد مع النرويجي إيرليمغ هالاند نجم مانشستر سيتي.
وأكدت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد سيرسل عرضًا رسميًا إلى مانشستر سيتي، للحصول على خدمات هالاند الصيف المقبل.
وشددت على أن التعاقد المرتقب مع مبابي لن يثني إدارة ريال مدريد عن إبرام صفقات قوية، وعلى رأسهم هالاند الذي كان أحد أهداف الفريق الملكي، منذ أن كان لاعبًا في بروسيا دورتموند، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي في 2022.
وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ريال مدريد رفض التعاقد مع هاري كين، عندما قرر الرحيل عن توتنهام الصيف الماضي، لرغبته في استقدام هالاند.