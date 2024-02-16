سر عدم إعلان صفقة مبابي رسميًا
تترقب جماهير كرة القدم إعلان ريال مدريد تعاقده الرسمي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.
ومن شبه المؤكد انضمام مبابي لريال مدريد الصيف المقبل، بعد إعلان باريس سان جيرمان، رسميا، مغادرة اللاعب بنهاية الموسم الحالي.
وكشف موقع "planetarealmadrid" سبب عدم إعلان صفقة مبابي بشكل رسمي.
وأوضح أن باريس سان جيرمان وريال مدريد يسيران بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الميرنغي خارج ملعبه 1/0 على لايبزيغ وفاز باريس سان جيرمان على مضيفه ريال سوسيداد 2/0.
وقال الموقع إنه إذا تأهل الفريقان إلى ربع النهائي فمن الممكن أن يتواجها وجها لوجه كما حدث في سنوات سابقة.
وأكد الموقع أن هذا السبب الرئيس وراء عدم رغبة ريال مدريد في الإعلان عن أي شيء بشأن صفقة مبابي؛ لأن الإعلان عن الصفقة والمواجهة الأوروبية (إن حدثت) من شأنهما أن يؤديا إلى مناخ كبير من التوتر في باريس.
ويبدو أن جميع محاولات باريس سان جيرمان للإبقاء على مبابي قد فشلت، وأنه سيحقق حلمه أخيرا باللعب لريال مدريد بداية من الموسم المقبل.
وكان موقع "ديفنسا سنترال" قد كشف عن مكالمة "عاجلة" من فايزة العماري والدة وممثلة كيليان مبابي مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.
ونقل "ديفنسا سنترال" عن فايزة العماري قولها لفلورنتينو بيريز: "الآن لا يمكننا التوقف عن التوصل إلى اتفاق، سنحصل عليه بالتأكيد يا سيد بيريز".
وبعد إعلان مغادرة مبابي باريس سان جيرمان يتركز كل الاهتمام، الآن، على المفاوضات المحتملة بين ريال مدريد ومبابي بهدف إتمام واحدة من أكثر الصفقات المثيرة في التاريخ.