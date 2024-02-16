سر عدم إعلان صفقة مبابي رسميًا

تترقب جماهير كرة القدم إعلان ريال مدريد تعاقده الرسمي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ومن شبه المؤكد انضمام مبابي لريال مدريد الصيف المقبل، بعد إعلان باريس سان جيرمان، رسميا، مغادرة اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع "planetarealmadrid" سبب عدم إعلان صفقة مبابي بشكل رسمي.

وأوضح أن باريس سان جيرمان وريال مدريد يسيران بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الميرنغي خارج ملعبه 1/0 على لايبزيغ وفاز باريس سان جيرمان على مضيفه ريال سوسيداد 2/0.

وقال الموقع إنه إذا تأهل الفريقان إلى ربع النهائي فمن الممكن أن يتواجها وجها لوجه كما حدث في سنوات سابقة.