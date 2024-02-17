موعد إعلان انضمام مبابي رسميا إلى ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بعد إعلانه الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية.
كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، أبلغ ناديه الحالي باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.
واقترب مبابي من الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني، بعد أن قال "نعم" لعرض فلورنتينو بيريرز رئيس الريال.
وقالت شبكة (relevo) الإسبانية إنه من المقرر أن تتم خطوة إعلان انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد في يوليو المقبل.
وحددت الشبكة الإسبانية الموعد قائلة: "سيعلن ريال مدريد ضمه للنجم الفرنسي قبل أيام من بدء الألعاب الأولمبية في باريس".
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ومنذ الأول من كانون الثاني / يناير الماضي، بات قادرا على إجراء محادثات مع أندية أخرى. وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
وانضم المهاجم، الذي فاز بكأس العالم 2018، إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في أغسطس/ آب 2017، وساعدهم على الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي.
وينظر النادي الفرنسي إلى رحيل مبابي على أنه الخطوة الأخيرة من النهج القديم الذي اتبعه النادي في التعاقد مع اللاعبين المميزين، وذلك بعد رحيل نجوم آخرين مثل ليونيل ميسي ونيمار.