شرط برشلونة للتعاقد مع كالفين فيليبس
كشفت صحيفة "سبورت" شرط برشلونة للتعاقد مع كالفين فيليبس من مانشستر سيتي في السوق الشتوي الحالي.
ووفقا للصحيفة فإن كالفين فيليبس ضمن خيارات برشلونة في يناير الحالي في حالة إمكانية تسجيل صفقة جديدة في يناير الحالي.
وأكدت الصحيفة، أن التعاقد مع كالفين فيليبس في يناير الحالي لن يكون ممكنًا إلا إذا كان غادر لاعب من برشلونة أو تم بيع استوديوهات برشلونة في الأيام المقبلة.
وأوضحت "سبورت" أنه تم إبلاغ برشلونة بوضع فيليبس، وأن لاعب الوسط ينظر إلى خيار الانتقال لبرشلونة بشكل إيجابي للغاية.
وأشارت إلى أن برشلونة لن يفكر في الصفقة إلا إذا كانت عملية الإعارة مجانية، وهو أمر لا يفكر فيه مانشستر سيتي في الوقت الحالي.
وشارك فيليبس في 10 مباريات فقط مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات هذا الموسم بواقع 319 دقيقة سجل فيها هدفا.
وفيليبس البالغ من العمر 28 عاما انتقل لمانشستر سيتي من ليدز يونايتد صيف 2022 مقابل 49 مليون يورو.
وفي موسمه الأول لعب فيليبس مع مانشستر سيتي 21 مباراة بواقع 593 دقيقة لم يسجل فيها ولم يصنع.
وسجل الدولي الإنجليزي 14 هدفا وصنع 13 في 234 مباراة مع ليدز يونايتد ولعب 31 مباراة مع منتخب إنجلترا الأول سجل فيها هدفا.
يشار إلى أن عقد فيليبس مع مانشستر سيتي ينتهي في يونيو 2028، ويجيد اللعب في خط الوسط الدفاعي وقلب الدفاع.