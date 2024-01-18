شرط برشلونة للتعاقد مع كالفين فيليبس

وأشارت إلى أن برشلونة لن يفكر في الصفقة إلا إذا كانت عملية الإعارة مجانية، وهو أمر لا يفكر فيه مانشستر سيتي في الوقت الحالي.

وشارك فيليبس في 10 مباريات فقط مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات هذا الموسم بواقع 319 دقيقة سجل فيها هدفا.

وفيليبس البالغ من العمر 28 عاما انتقل لمانشستر سيتي من ليدز يونايتد صيف 2022 مقابل 49 مليون يورو.

وفي موسمه الأول لعب فيليبس مع مانشستر سيتي 21 مباراة بواقع 593 دقيقة لم يسجل فيها ولم يصنع.

وسجل الدولي الإنجليزي 14 هدفا وصنع 13 في 234 مباراة مع ليدز يونايتد ولعب 31 مباراة مع منتخب إنجلترا الأول سجل فيها هدفا.

يشار إلى أن عقد فيليبس مع مانشستر سيتي ينتهي في يونيو 2028، ويجيد اللعب في خط الوسط الدفاعي وقلب الدفاع.