في محادثة الـ3 ساعات.. غوارديولا فشل في إقناع بيلينغهام بالانضمام إلى مانشستر سيتي

وانسجم بيلينغهام بسرعة مع ريال مدريد، حيث أصبح أبرز عناصر الفريق منذ انطلاق الموسم بعد تسجيله 10 أهداف في 10 مباريات، ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وحسب تقرير كادينا سير، فإن غوارديولا تواصل مع بيلينغهام في محادثة امتدت 3 ساعات، الصيف الماضي؛ من أجل إقناعه بالانتقال إلى مانشستر سيتي، لكنه فشل في النهاية.

وتقول كادينا سير إن غوارديولا قال لبيلينغهام إن مانشستر سيتي ناد بدأ صناعة المجد، وإنه يرغب في تواجده ضمن مشروعه، بينما ريال مدريد فريق قد صنع مجده بالفعل.