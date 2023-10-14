في محادثة الـ3 ساعات.. غوارديولا فشل في إقناع بيلينغهام بالانضمام إلى مانشستر سيتي
كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل مفاوضات بيب غوارديولا مع جود بيلينغهام، الصيف الماضي؛ من أجل إقناع اللاعب بالانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
وانضم بيلينغهام إلى ريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة تجاوزت الـ100 مليون يورو، قادما من بروسيا دورتموند.
وانسجم بيلينغهام بسرعة مع ريال مدريد، حيث أصبح أبرز عناصر الفريق منذ انطلاق الموسم بعد تسجيله 10 أهداف في 10 مباريات، ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
وحسب تقرير كادينا سير، فإن غوارديولا تواصل مع بيلينغهام في محادثة امتدت 3 ساعات، الصيف الماضي؛ من أجل إقناعه بالانتقال إلى مانشستر سيتي، لكنه فشل في النهاية.
وتقول كادينا سير إن غوارديولا قال لبيلينغهام إن مانشستر سيتي ناد بدأ صناعة المجد، وإنه يرغب في تواجده ضمن مشروعه، بينما ريال مدريد فريق قد صنع مجده بالفعل.
وفي النهاية كان قرار اللاعب واضحا بالانتقال إلى ريال مدريد.
ولم يكن مانشستر سيتي هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي حاول التعاقد مع بيلينغهام، حيث كان ليفربول قريبا للغاية من حسم الصفقة قبل أن تتغير الأمور لصالح ريال مدريد.
ويعد بيلينغهام أحد أبرز مواهب كرة القدم حول العالم في الوقت الحالي، وهو ضمن المرشحين لجائزة الفتى الذهبي، حيث دخل مؤخرا قائمتها النهائية.