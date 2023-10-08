بيلينغهام وخوسيلو.. الثنائية التي لم يكن يتوقعها أحد
ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على الثنائية البارزة في ريال مدريد بين الإنجليزي جود بيلينغهام وخوسيلو، واصفة تألقهما بأنها "الثنائية التي لم يكن أحد يتوقعها".
واكتسح ريال مدريد ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة، مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني محققًا فوزه الثامن منذ انطلاق البطولة.
وتألق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام كالعادة وضرب بقوة بعد أن سجّل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الـ9 والـ54 على التوالي، فيما أضاف البرازيلي فينيسوس وخوسيلو الهدفين الآخرين.
وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأحد: "قبل بداية الموسم، فينيسوس ورودريغو احتكرا الرهانات لقيادة هجوم الفريق بعد رحيل كريم بنزيما، ولكن هدافَي الفريق حاليًّا هما بيلينغهام (10 أهاف) وخوسيلو (5 أهداف)، لذلك يمكن وصفهما بأنهما أفضل مهاجمي أنشيلوتي المفاجئين".
وقال فينيسيوس جونيور في تصريحاته عقب المباراة، إن "بيلينغهام رائع، ولد ليلعب لصالح ريال مدريد ليصنع حقبة في أكبر أندية العالم. هناك تفاهم مميز بيننا وأتمنى أن يستمر ذلك لسنوات طويلة وأن نلعب هنا لوقت طويل".
وأضاف: "أنا سعيد باللعب مع جود، أحد أفضل اللاعبين في العالم وفي عمر صغير. جميعنا سعداء وتستمتع الجماهير حقيقة بالأداء".
وبات بيلينغهام أول لاعب يسجل 8 أهداف في أول 8 مباريات يخوضها مع ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ فيرينتس بوشكاش عام 1958 كما بات أول لاعب يسهم بـ10 أهداف في أول 8 مباريات يخوضها مع ريال في الموسم الـ21 الأخيرة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ملاحقه جيرونا الثاني، في حين تجمّد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز العاشر.