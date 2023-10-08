بيلينغهام وخوسيلو.. الثنائية التي لم يكن يتوقعها أحد

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على الثنائية البارزة في ريال مدريد بين الإنجليزي جود بيلينغهام وخوسيلو، واصفة تألقهما بأنها "الثنائية التي لم يكن أحد يتوقعها".

واكتسح ريال مدريد ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة، مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني محققًا فوزه الثامن منذ انطلاق البطولة.

وتألق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام كالعادة وضرب بقوة بعد أن سجّل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الـ9 والـ54 على التوالي، فيما أضاف البرازيلي فينيسوس وخوسيلو الهدفين الآخرين.