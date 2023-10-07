ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يصعق أوساسونا وينتزع الصدارة
حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب منافسه أوساسونا، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة التاسعة للدوري الإسباني.
وسجل جود بيلينغهام، هدف الريال الأول، بعد تمريرة من لوكا مودريتش إلى داني كارفاخال الذي هيأها إلى بيلينغهام، حيث استلمها وسددها بقوة في منتصف المرمى بالدقيقة التاسعة.
وأضاف بيلينغهام الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 54، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة جزاء أوساسونا ليصوبها من بين أقدام الحارس.
وفي الدقيقة 65 نجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد بعد مراوغة رائعة لحارس أوساسونا.
وفي الدقيقة 70 سجل خوسيلو الهدف الرابع للميرنغي.
وأهدر خوسيلو ركلة جزاء لريال مدريد مع الدقيقة 84 بعدما تصدى لها حارس أوساسونا ببراعة.
بهذه النتيجة، وصل ريال مدريد للنقطة 24 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد أوساسونا عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.