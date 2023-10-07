ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يصعق أوساسونا وينتزع الصدارة

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب منافسه أوساسونا، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وسجل جود بيلينغهام، هدف الريال الأول، بعد تمريرة من لوكا مودريتش إلى داني كارفاخال الذي هيأها إلى بيلينغهام، حيث استلمها وسددها بقوة في منتصف المرمى بالدقيقة التاسعة.

وأضاف بيلينغهام الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 54، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة جزاء أوساسونا ليصوبها من بين أقدام الحارس.