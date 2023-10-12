يشبهونه بجوردان وأينشتاين.. لماذا أخرج بيلينغهام لسانه قبل هدفه الأيقوني؟ (صور)
فرض جود بيلينغهام، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، نفسه نجمًا لفريقه وللدوري الإسباني منذ بداية ظهوره مع الفريق هذا الموسم.
وانضم بيلينغهام إلى ريال مدريد قادمًا من بروسيا دورتموند في صفقة تجاوزت الـ100 مليون يورو.
ولم يحتج جود بيلينغهام إلى وقت للتأقلم مع ناديه الجديد حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني وحصل على رجل المباراة 8 مرات من أصل 10 مباريات لعبها مع الفريق هذا الموسم.
وعادل بيلينغهام، وهو لاعب خط وسط، رقم كريستيانو رونالدو أسطورة النادي بتسجيله 10 أهداف في أول 10 مباريات له مع ريال مدريد.
وفي إسبانيا، تم تشبيه بيلينغهام بأسطورة كرة السلة مايكل جوردان وعالم الفيزياء ألبرت أينشتاين حسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية.
وانطلقت المقارنات بين نجم ريال مدريد وجوردان وأينشتاين بعد ظهور صورة له وهو يُخرج لسانه قبل تسجيله هدفًا أيقونيًّا في مرمى نابولي بدوري أبطال أوروبا.
وكعادته قاد بيلينغهام فريقه للفوز على نابولي بعدما عاد بالفريق من التأخر إلى التعادل ومن ثم الفوز إثر تسجيله هدفًا رائعًا على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.
وتنتشر العديد من الصور لجوردان في ذروة تألقه مع شيكاغو بولز وهو يخرج لسانه من فمه أثناء اللعب.
ويَظهر العالم الفيزيائي الشهير أينشتاين ولسانه خارج فمه في صورة شهيرة أيضًا.
ما السر؟
وفقًا لبي بي سي ساينس، فإن إخراج لسانك من فمك يساعدك على التركيز.
وذلك لأن الدماغ عادةً ما يكون مشغولاً باللسان - وهو عضلة ضخمة - لضمان عدم تعرض الشخص للعض أو الاختناق.
ومن خلال إخراجه، يصبح الدماغ أقل انشغالًا به، ما قد يساعد على التركيز.
مع المنتخب
ويمكن أن يشارك بيلينغهام في مباراة ليلة الجمعة عندما يواجه منتخب الأسود الثلاثة أستراليا في مباراة ودية على ملعب ويمبلي.
وردًّا على سؤال عن ما إذا كان بيلينغهام يمكن اعتباره الآن أفضل لاعب في العالم، قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا: "هذا ليس سؤالًا غبيًّا".
وتابع :"كل ما يمكنني قوله هو أنه يلعب في أحد أكبر الأندية في العالم - ويمكن القول إنه الأكبر - ويلعب بشكل جيد للغاية".
وأتم :"بيلينغهام في مكانة رائعة."