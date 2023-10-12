يشبهونه بجوردان وأينشتاين.. لماذا أخرج بيلينغهام لسانه قبل هدفه الأيقوني؟ (صور)

فرض جود بيلينغهام، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، نفسه نجمًا لفريقه وللدوري الإسباني منذ بداية ظهوره مع الفريق هذا الموسم.

وانضم بيلينغهام إلى ريال مدريد قادمًا من بروسيا دورتموند في صفقة تجاوزت الـ100 مليون يورو.

ولم يحتج جود بيلينغهام إلى وقت للتأقلم مع ناديه الجديد حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني وحصل على رجل المباراة 8 مرات من أصل 10 مباريات لعبها مع الفريق هذا الموسم.

وعادل بيلينغهام، وهو لاعب خط وسط، رقم كريستيانو رونالدو أسطورة النادي بتسجيله 10 أهداف في أول 10 مباريات له مع ريال مدريد.