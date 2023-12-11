كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز "كاف" للأفضل في 2023
ينظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2023، مساء اليوم الإثنين.
وتستضيف مدينة "مراكش" بالمغرب، فعاليات الحفل للمرة الثانية تواليًا بعد استقبال حفل السنة الماضية.
كان "كاف" قد أعلن، يوم الخميس السابع من ديسمبر الجاري، عن القوائم النهائية للمتنافسين على جوائز الأفضل هذا العام.
المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا:
1- محمد صلاح - ليفربول - مصر.
2- أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - المغرب.
3- فيكتور أوسيمين - نابولي - نيجيريا.
المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل القارة:
1- بيرسي تاو - الأهلي - جنوب أفريقيا.
2- فيستون مايلي - بيراميدز - الكونغو.
3- بيتر شالوليلي - صن داونز - ناميبيا.
المرشحون لجائزة أفضل لاعب صاعد:
1- عبد الصمد الزلزولي - المغرب - ريال بيتيس.
2- لامين كامارا - السنغال – ميتز.
3- أمارا ضيوف - السنغال – ميتز.
المرشحون لجائزة أفضل حارس في أفريقيا:
1- محمد الشناوي - الأهلي - منتخب مصر.
2- ياسين بونو - الهلال السعودي - منتخب المغرب.
3- أندري أونانا - مانشستر يونايتد - منتخب الكاميرون.
المرشحون لجائزة أفضل منتخب في أفريقيا:
1- السنغال
2- المغرب
3- جامبيا
المرشحون لجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا:
1- الأهلي - مصر.
2- الوداد - المغرب.
3- صن داونز - جنوب أفريقيا.
المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا:
1- أليو سيسيه مدرب السنغال.
2- وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.
3- عبد الحق بن شيخة: المدير الفني الحالي لسيمبا التنزاني والسابق لاتحاد العاصمة الجزائري.
موعد الحفل
من المقرر أن تنطلق فعاليات الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، مساء اليوم الإثنين.
القنوات الناقلة لحفل جوائز كاف:
من المنتظر أن يتم نقل فعاليا الحفل عبر منصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على يوتيوب، وفضائية bein sports المفتوحة، وقناة الرياضية المغربية، وقناة أون تايم سبورت 1.