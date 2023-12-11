كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز "كاف" للأفضل في 2023

موعد الحفل

من المقرر أن تنطلق فعاليات الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، مساء اليوم الإثنين.

القنوات الناقلة لحفل جوائز كاف:

من المنتظر أن يتم نقل فعاليا الحفل عبر منصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على يوتيوب، وفضائية bein sports المفتوحة، وقناة الرياضية المغربية، وقناة أون تايم سبورت 1.