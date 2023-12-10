صلاح وأوسيمين وحكيمي.. من يتوج بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2023؟
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى مدينة مراكش المغربية، غدًا الإثنين، حينما تستضيف جوائز الأفضل بالقارة السمراء لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وأعلن "كاف"، الخميس الماضي، عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة المرموقة، والمكونة من 3 لاعبين.
وتضمنت القائمة اثنين من نجوم الكرة العربية، هما: المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، اللذان يتنافسان مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.
ويتم تقديم الجائزة السنوية وفقًا لأداء المرشحين للجائزة، في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، وفقًا لما أعنه سابقا "كاف".
كما يتنافس الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي المصري، مع الناميبي بيتر تشالوليلي، مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والكونغولي الديمقراطي، فيستون مايلي، هداف يانغ أفريكانز التنزاني السابق وبيراميدز المصري الحالي، على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.
محمد صلاح
يطمح قائد منتخب مصر للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للمرة الثالثة، بعدما سبق أن نالها عامي 2017 و2018.
كما يسعى صلاح لاستعادة الجائزة، بعدما اكتفى بالحصول على الوصافة في النسختين الماضيتين خلف السنغالي ساديو ماني، زميله السابق في ليفربول، ونجم النصر السعودي الحالي.
كما يسعى صلاح لمعادلة إنجازي أسطورتي كرة القدم الأفريقية الليبيري جورج ويا والغاني عبيدي بيليه، اللذين حصلا على جائزة لاعب العام في أفريقيا 3 مرات، أملًا في الاقتراب من الرقم القياسي لأكثر اللاعبين حصدًا للجائزة، والذي يحمله النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه برصيد 4 ألقاب لكل منهما.
فيكتور أوسيمين
بزغ اسم أوسيمين بقوة مع نابولي، إذ قدم موسما استثنائيا، قاد خلاله فريقه للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.
وسجل أوسيمين الذي يحتفل في 29 ديسمبر الجاري بعيد ميلاده الخامس والعشرين، 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل.
ومع المنتخب النيجيري في 2023، تصدر قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا برصيد 10 أهداف ليقود منتخب بلاده للتأهل إلى البطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار الشهر المقبل، عبر تصدر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.
كما توج أوسيمين مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي من رابطة اللاعبين الإيطاليين.
أشرف حكيمي
يعد المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، أحد أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة، للمرة الأولى في مسيرته وذلك بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي.
واستحق حكيمي التواجد في القائمة المختصرة التي أعلن عنها "كاف" لنيل الجائزة في ظل تألقه في الموسم الماضي مع منتخب بلاده وناديه الفرنسي.
واستطاع حكيمي قيادة المنتخب المغربي لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم بنهاية العام الماضي، إذ كانت هذه هي أول مرة يصل فيها منتخب عربي وأفريقي للدور قبل النهائي.
كما أسهم حكيمي في وصول منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، بعدما احتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الحادية عشرة في التصفيات.
وبشكل عام لعب حكيمي في الموسم الماضي على مستوى بطولات الأندية في 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ستة.