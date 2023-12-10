صلاح وأوسيمين وحكيمي.. من يتوج بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2023؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى مدينة مراكش المغربية، غدًا الإثنين، حينما تستضيف جوائز الأفضل بالقارة السمراء لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأعلن "كاف"، الخميس الماضي، عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة المرموقة، والمكونة من 3 لاعبين.

وتضمنت القائمة اثنين من نجوم الكرة العربية، هما: المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، اللذان يتنافسان مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.

ويتم تقديم الجائزة السنوية وفقًا لأداء المرشحين للجائزة، في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، وفقًا لما أعنه سابقا "كاف".

كما يتنافس الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي المصري، مع الناميبي بيتر تشالوليلي، مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والكونغولي الديمقراطي، فيستون مايلي، هداف يانغ أفريكانز التنزاني السابق وبيراميدز المصري الحالي، على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.