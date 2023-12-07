محمد صلاح ينافس أشرف حكيمي وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب أفريفي للعام 2023.
ويتنافس المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مع المغرب أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي على جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2023.
ووفقا لحساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن الحارس المصري محمد الشناوي سينافس المغربي ياسين بونو والكاميروني أندريه أونانا على جائزة أفضل حارس في القارة.
وسيقام الحفل يوم 11 ديسمبر الجاري في المغرب.
وفي جائزة أفضل مدرب يتنافس المغربي وليد الركراكي الذي قاد المغرب لأفضل إنجاز عربي وأفريقي في كأس العالم مع الجزائري عبدالحق بن شيخة والسنغالي أليو سيسيه.
وعلى مستوى الأندية، يتنافس الأهلي المصري مع الوداد المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي على جائزة أفضل نادٍ.
وتتنافس منتخبات المغرب والسنغال وجامبيا على لقب أفضل منتخب.