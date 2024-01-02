بعد خطأ في جدول الترتيب.. انتقاد لتغيير قاعدة بالدوري الأسترالي
قال الدولي الأسترالي السابق روبي سلاتر إن قرار رابطة الدوري المحلي لكرة القدم بتغيير طريقة تصنيف الفرق المتساوية في النقاط هو "سخيف وغريب" بعدما تسبب خطأ فني في ارتباك المشجعين بشأن مراكز الأندية في جدول دوري الأضواء.
وتفصل معظم البطولات المحلية لكرة القدم بين الفرق التي تتساوى في النقاط بفارق الأهداف (الفارق بين الأهداف المسجلة والتي تلقتها الفرق) لكن القواعد الجديدة للدوري الأسترالي تعطي الأولوية لعدد الانتصارات التي يحققها الفريق.
ومع تساوي ملبورن فيكتوري وويلينغتون فينيكس برصيد 12 نقطة تصدر الفريق، الذي يتخذ من فيكتوريا مقرًّا له، ترتيب الدوري في موقع الرابطة على الإنترنت بفضل فارق الأهداف الكبير رغم فوز الفريق النيوزيلندي أكثر بمرة واحدة.
وبعد أن أشار أحد المشجعين على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، إلى أن ويلينغتون فينيكس يجب أن يتصدر الترتيب وفقًا للقواعد الجديدة للدوري الأسترالي، حدثت الرابطة الجدول على موقعها.
وقالت رابطة الدوري الأسترالي في بيان اليوم الثلاثاء إنها أبلغت الأندية بتغيير القواعد قبل بدء الموسم وإن التغيير حدث "لتشجيع الكرة الهجومية وزيادة المباريات المهمة خلال الموسم".
وأضافت: "لقد أدى خطأ فني - تم تصحيحه الآن - إلى ظهور جدول الدوري بشكل غير صحيح على موقع الرابطة للجولات الافتتاحية لموسم 2023/2024".
وقال سلاتر لاعب بلاكبيرن روفرز وويستهام يونايتد السابق إنه لا يوجد سبب يدعو الرابطة إلى تغيير القاعدة.
وأضاف سلاتر لشبكة "نيوز كورب" "النقطة الأساسية هي أنك تلتزم فقط بما يفعله بقية العالم وهناك سبب وجيه لذلك".
وتابع: "إذا نظرت إلى الأشياء التي قد تكون خاطئة في الدوري الأسترالي، وهناك الكثير منها يمكنك الاختيار بينها، فهذه ليست واحدة منها. لماذا تعبث بما يفعله بقية العالم... لا تُصلح شيئًا لم ينكسر".