بعد خطأ في جدول الترتيب.. انتقاد لتغيير قاعدة بالدوري الأسترالي

ومع تساوي ملبورن فيكتوري وويلينغتون فينيكس برصيد 12 نقطة تصدر الفريق، الذي يتخذ من فيكتوريا مقرًّا له، ترتيب الدوري في موقع الرابطة على الإنترنت بفضل فارق الأهداف الكبير رغم فوز الفريق النيوزيلندي أكثر بمرة واحدة.

وبعد أن أشار أحد المشجعين على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، إلى أن ويلينغتون فينيكس يجب أن يتصدر الترتيب وفقًا للقواعد الجديدة للدوري الأسترالي، حدثت الرابطة الجدول على موقعها.

وقالت رابطة الدوري الأسترالي في بيان اليوم الثلاثاء إنها أبلغت الأندية بتغيير القواعد قبل بدء الموسم وإن التغيير حدث "لتشجيع الكرة الهجومية وزيادة المباريات المهمة خلال الموسم".