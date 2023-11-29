أراد إضاعة الوقت.. خطأ مضحك من حارس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (فيديو)

وحصل الحارس ستريجيك على الكرة وأمسكها بيده داخل المنطقة وبدا أنه يريد إضاعة الوقت أمام سام كوسجروف مهاجم بارنسلي.

وحدث تلامس بين كوسجروف والحارس ستريجيك وسقط الأخير على الأرض وسقطت الكرة من يديه ليحصل عليها كوسجروف ويضعها في الشباك في الوقت بدل الضائع.

واحتج ستريجيك معتقدا أن هناك تدخلا من كوسجروف لكن الحكم قرر احتساب الهدف.

وقال كوسجروف مازحا في مقابلة مع "بي بي سي": "إنه أفضل هدف سجلته، كان هناك القليل من الاحتكاك ولكن ليس قريبًا بما يكفي لإسقاط الكرة والسقوط على الأرض".

وأضاف: "ليست هناك حاجة على الإطلاق لإسقاط الكرة والهبوط بهذه الطريقة، اللعب النظيف للحكم تحية له لأنه رأى ذلك، لم يكن هناك خطأ".

وقال مات بلومفيلد، مدرب ويكومب، للصحفيين: "لقد تلقينا هدفًا الليلة لم أره من قبل في حياتي في كرة القدم، بذل لاعبونا الكثير في هذا الأداء بعد النتيجة المخيبة للآمال في نهاية الأسبوع".