أراد إضاعة الوقت.. خطأ مضحك من حارس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (فيديو)
شعر ماكس ستريجيك حارس مرمى ويكومب بالحرج الشديد بعد أن كلفت "عروضه المسرحية" في الوقت المحتسب بدل الضائع خسارة فريقه أمام بارنسلي في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.
وتركت الخسار ويكومب في المركز الـ15 في جدول الترتيب وبفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.
ووصل ويكومب إلى ملعب أوكويل بعد خمس مباريات في المسابقة دون فوز.
وقدم ويكومب عرضًا دفاعيًا جيدًا وبدا أنه فعل ما يكفي للحصول على نقطة قبل أن يرتكب ستريجيك خطا كارثيا.
وحصل الحارس ستريجيك على الكرة وأمسكها بيده داخل المنطقة وبدا أنه يريد إضاعة الوقت أمام سام كوسجروف مهاجم بارنسلي.
وحدث تلامس بين كوسجروف والحارس ستريجيك وسقط الأخير على الأرض وسقطت الكرة من يديه ليحصل عليها كوسجروف ويضعها في الشباك في الوقت بدل الضائع.
واحتج ستريجيك معتقدا أن هناك تدخلا من كوسجروف لكن الحكم قرر احتساب الهدف.
وقال كوسجروف مازحا في مقابلة مع "بي بي سي": "إنه أفضل هدف سجلته، كان هناك القليل من الاحتكاك ولكن ليس قريبًا بما يكفي لإسقاط الكرة والسقوط على الأرض".
وأضاف: "ليست هناك حاجة على الإطلاق لإسقاط الكرة والهبوط بهذه الطريقة، اللعب النظيف للحكم تحية له لأنه رأى ذلك، لم يكن هناك خطأ".
وقال مات بلومفيلد، مدرب ويكومب، للصحفيين: "لقد تلقينا هدفًا الليلة لم أره من قبل في حياتي في كرة القدم، بذل لاعبونا الكثير في هذا الأداء بعد النتيجة المخيبة للآمال في نهاية الأسبوع".