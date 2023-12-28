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رد فعل مثير من حكم بعدما أشهر البطاقة الحمراء بالخطأ بدلًا من الصفراء (صور)

منحت ركلة جزاء في الدقيقة الـ89 من البديل نوني مادويكي تشيلسي فوزًا صعبًا 2-1 على ملعبه أمام كريستال بالاس.