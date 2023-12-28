رد فعل مثير من حكم بعدما أشهر البطاقة الحمراء بالخطأ بدلًا من الصفراء (صور)
منحت ركلة جزاء في الدقيقة الـ89 من البديل نوني مادويكي تشيلسي فوزًا صعبًا 2-1 على ملعبه أمام كريستال بالاس.
دخل الحكم الإنجليزي مايكل ساليسبري في نوبة من الضحك عندما أشهر البطاقة الحمراء بطريق الخطأ للاعب كريستال بالاس كريس ريتشاردز.
وأدار ساليسبري مباراة تشيلسي وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز تشيلسي بهدفين لهدف واحد.
وأثناء هجمة مرتدة لفريق تشيلسي قام كريس ريتشاردز لاعب كريستال بالاس بقطع الكرة بيده وانتظر أن يشهر له البطاقة الصفراء.
وبعد لحظات من ذهول كل من في الملعب أدرك الحكم خطأه ليعتذر عن تصرفه ويشهر البطاقة الصفراء ثم دخل في نوبة ضحك.
ومنحت ركلة جزاء في الدقيقة الـ89 من البديل نوني مادويكي تشيلسي فوزًا صعبًا 2-1 على ملعبه أمام كريستال بالاس.
وصعد تشيلسي إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما ظل كريستال بالاس في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.