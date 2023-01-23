راموس يبيع "أفضل حصان في إسبانيا" للاتحاد السعودي للفروسية

وأشاد مويا بالحصان عبر حسابه في "إنستغرام"، قائلاً: "شكرًا ألامو، سنفتقدك جميعًا هنا. حظ موفق في منزلك الجديد. شكرًا لشريكي سيرجيو راموس".

وفي غضون ذلك، نشرت مزرعة الخيول الخاصة براموس، والمعروفة باسم Yeguada SR4: "شكرًا لك على العديد من اللحظات الخاصة، ألامو. ستظل دائمًا جزءًا من عائلتنا. حظًا سعيدًا في منزلك الجديد".

وتقع مزرعة راموس على بعد ساعة واحدة تقريبًا من إشبيلية، وتضم 44 هكتارًا من الأراضي التي تضم 50 حصانًا.

وعلى الرغم من بيع ألامو، إلا أن راموس لديه خيول بطلة أخرى في إسطبلاته، بما في ذلك حصان رمادي يسمى "يوكاتان دي راموس" وتوج بطلا للعالم في إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.