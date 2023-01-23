راموس يبيع "أفضل حصان في إسبانيا" للاتحاد السعودي للفروسية
باع الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، درة مجموعته من الخيول إلى العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، ليتحول إلى بائع رغم امتلاكه العديد من الخي,ل الشغوف بامتلاكها.
وقد اشترى هذا الحصان، الذي يعتبر "أفضل حصان في إسبانيا"، الاتحاد السعودي للفروسية قبل أولمبياد 2024 في باريس.
ووفقا لمحطة "كواترو" الإسبانية، بلغت قيمة الصفقة 1.3 مليون جنيه إسترليني، حيث تم بيع الحصان الذي يدعى "ألامو" ويملكه راموس والفارس سيرجيو ألفاريز مويا بشكل مشترك.
وانضم "ألامو" إلى ملكية راموس للخيول في العام 2021 بعد شرائه له مقابل 1.3 مليون جنيه إسترليني.
واحتل مويا بمساعدة "ألامو" المركز الثامن في جولة لونجين العالمية للأبطال، وحصل على جائزة مالية تعادل ما يقرب من 440 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الفوز بمجموعة من الجوائز الأخرى بما في ذلك جائزة برلين الكبرى في يوليو/تموز 2021.
وأشاد مويا بالحصان عبر حسابه في "إنستغرام"، قائلاً: "شكرًا ألامو، سنفتقدك جميعًا هنا. حظ موفق في منزلك الجديد. شكرًا لشريكي سيرجيو راموس".
وفي غضون ذلك، نشرت مزرعة الخيول الخاصة براموس، والمعروفة باسم Yeguada SR4: "شكرًا لك على العديد من اللحظات الخاصة، ألامو. ستظل دائمًا جزءًا من عائلتنا. حظًا سعيدًا في منزلك الجديد".
وتقع مزرعة راموس على بعد ساعة واحدة تقريبًا من إشبيلية، وتضم 44 هكتارًا من الأراضي التي تضم 50 حصانًا.
وعلى الرغم من بيع ألامو، إلا أن راموس لديه خيول بطلة أخرى في إسطبلاته، بما في ذلك حصان رمادي يسمى "يوكاتان دي راموس" وتوج بطلا للعالم في إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وتتطلع السعودية إلى تحسين سجلها في الأولمبياد المقبل بعد فوزها بميدالية فضية واحدة فقط خلال ألعاب طوكيو 2020.
ومن بين الأحداث الستة المتعلقة بالخيول، حصلت ألمانيا وبريطانيا على الأفضلية على بقية الميدان، حيث فازتا بأربع وخمس ميداليات على التوالي.
وزار راموس مؤخرًا السعودية بصحبة باريس سان جيرمان لمواجهة فريق موسم الرياض الذي ضم نجوم الهلال والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو.
وينتهي عقد المدافع الإسباني المخضرم مع ناديه الفرنسي في الصيف المقبل، وتشير التقارير إلى أنه من المقرر أن ينضم بعدها إلى رونالدو في النصر.