تقرير: باريس سان جيرمان لا ينوي تجديد عقد راموس واللاعب لا يملك إلا عرض النصر السعودي

قال موقع "24matins" الفرنسي، إن مسؤولي باريس سان جيرمان غير راضين عن تجربة المدافع الإسباني سيرجيو راموس مع الفريق حتى الآن.

وذكر الموقع أن راموس، البالغ من العمر 36 عاما، سينتهي تعاقده مع النادي الباريسي في يونيو المقبل وأن مسؤولي النادي يرفضون التجديد معه.