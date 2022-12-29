ماركا: النصر السعودي يريد جمع كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس

وذكرت الصحيفة أن أولوية النصر هي التعاقد مع رونالدو الذي لا يرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.

وقبل أيام انتشر مقطع فيديو يُظهر مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، مع ريكاردو ريغوف الساعد الأيمن لكريستيانو رونالدو.