ماركا: النصر السعودي يريد جمع كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، إن نادي النصر السعودي يريد الجمع بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السابق الإسباني سيرجيو راموس.
وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن إدارة النصر تحاول إقناع سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد السابق بالانضمام إلى المشروع بدءًا من الصيف المقبل.
وأكدت أن المخضرم راموس هدف مسلي آل معمر رئيس النادي والمدير الرياضي للفريق.
وأشارت "ماركا" إلى أن الجمع بين رونالدو وراموس يبدو معقدًا، لكن في النصر لا يستبعدون أي شيء، علمًا بأن عقد راموس مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وذكرت الصحيفة أن أولوية النصر هي التعاقد مع رونالدو الذي لا يرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.
وقبل أيام انتشر مقطع فيديو يُظهر مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، مع ريكاردو ريغوف الساعد الأيمن لكريستيانو رونالدو.
ويظهر مقطع الفيديو مسلي آل معمر يجلس مع ريكاردو ريغوف، لكن لم يتم تحديد مكان ووقت الاجتماع بين الثنائي.