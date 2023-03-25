كريستيانو رونالدو يرد على رسالة بدر المطوع
حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقم الكويتي بدر المطوع وأصبح عميد لاعبي العالم وأكثر اللاعبين مشاركة رفقة المنتخبات بمشاركته أساسيا أمام منتخب ليختنشتاين في تصفيات أمم أوروبا ألمانيا 2024.
ورفع كريستيانو رونالدو عدد مشاركاته رفقة منتخب البرتغال إلى 197 مباراة دولية مقابل 196 مباراة دولية للكويتي بدر المطوع عميد لاعبي العالم سابقا.
وعلق بدر المطوع على تحطيم النجم البرتغالي لرقمه القياسي وكتبت على موقع "تويتر": "فخور بتمثيل منتخب بلدي في 196 مباراة وسعيد بأن الرقم القياسي العالمي أصبح للأسطورة كريستيانو رونالدو المحبوب لدى جميع لاعبي العالم".
ورد رونالدو على كلمات النجم الكويتي وكتب: "شكرا لك على كلماتك الرقيقة بدر المطوع، إنه لشرف كبير أن أكون اللاعب الأكثر مشاركة بين لاعبي كرة القدم الرجال، كل التوفيق لك أيضا".
وما زال بإمكان رونالدو تعزيز رقمه القياسي وتجاوز حاجز الـ200 مباراة دولية خاصة مع قرار المدرب الجديد الإسباني روبيرتو مارتينيز مواصلة الاعتماد على النجم والقائد رغم انتقاله للنصر السعودي.
ويحمل رونالدو البالغ من العمر 38 عاما أيضا الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية رفقة المنتخبات وسجل 120 هدفا في مسيرته.
بينما خرج بدر المطوع البالغ 37 عاما من حسابات الطاقم الفني لمنتخب الكويت ولم يعد يمثل منتخب بلاده في المباريات الأخيرة وغاب عن خليجي 25 الماضي في العراق.