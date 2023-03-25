كريستيانو رونالدو يرد على رسالة بدر المطوع

وعلق بدر المطوع على تحطيم النجم البرتغالي لرقمه القياسي وكتبت على موقع "تويتر": "فخور بتمثيل منتخب بلدي في 196 مباراة وسعيد بأن الرقم القياسي العالمي أصبح للأسطورة كريستيانو رونالدو المحبوب لدى جميع لاعبي العالم".

ورد رونالدو على كلمات النجم الكويتي وكتب: "شكرا لك على كلماتك الرقيقة بدر المطوع، إنه لشرف كبير أن أكون اللاعب الأكثر مشاركة بين لاعبي كرة القدم الرجال، كل التوفيق لك أيضا".