ضربة ثابتة.. هدف صاروخي لكريستيانو رونالدو في مرمى ليختنشتاين (فيديو)

رونالدو يثير الجدل بشأن هدف البرتغال الأول في ليختنشتاين

من جهة أخرى أثار كريستيانو رونالدو الجدل بشأن الهدف الأول لمنتخب البرتغال في مرمى ليختنشتاين في أولى مباريات الفريقين في تصفيات يورو 2024 في ألمانيا.

ورد حارس ليختنشتاين تمريرة عرضية من ركلة ركنية بقبضة يديه لتصل إلى جواو كانسيلو خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية قوية ارتطمت في قدم أحد المدافعين ثم رونالدو لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وما أثار الجدل أن رونالدو رفع يده للاحتفال بالهدف ظنا منه أنه من سجله، لكن زميله كانسيلو ركض مسرعا للاحتفال وحوله زملائه بالفريق ليثبت حقه في تسجيل الهدف.

وانتهى الشوط الأول بهذا الهدف الذي جاء بعد ثماني دقائق من بداية المباراة، لكن رونالدو لم ينتظر كثيرا، إذ سجل الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 51 وبعد أربع دقائق من هدف برناردو سيلفا الذي جاء بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 63 ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 120 هدفا.