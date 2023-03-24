ضربة ثابتة.. هدف صاروخي لكريستيانو رونالدو في مرمى ليختنشتاين (فيديو)
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا صاروخيًا مذهلا لصالح منتخب بلاده، في شباك ليختنشتاين، خلال مباراة الفريقين في تصفيات يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا.
ولعبت البرتغال اليوم الخميس أمام ليختنشتاين، في أول مباراة للمدرب الجديد روبرتو مارتينيز.
وفي الدقيقة 36 تحصلت البرتغال على ضربة حرة خارج منطقة الجزاء تصدى لها رونالدو، وسددها صاروخية رائعة سكنت شباك ليختنشتاين.
رونالدو يثير الجدل بشأن هدف البرتغال الأول في ليختنشتاين
من جهة أخرى أثار كريستيانو رونالدو الجدل بشأن الهدف الأول لمنتخب البرتغال في مرمى ليختنشتاين في أولى مباريات الفريقين في تصفيات يورو 2024 في ألمانيا.
ورد حارس ليختنشتاين تمريرة عرضية من ركلة ركنية بقبضة يديه لتصل إلى جواو كانسيلو خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية قوية ارتطمت في قدم أحد المدافعين ثم رونالدو لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.
وما أثار الجدل أن رونالدو رفع يده للاحتفال بالهدف ظنا منه أنه من سجله، لكن زميله كانسيلو ركض مسرعا للاحتفال وحوله زملائه بالفريق ليثبت حقه في تسجيل الهدف.
وانتهى الشوط الأول بهذا الهدف الذي جاء بعد ثماني دقائق من بداية المباراة، لكن رونالدو لم ينتظر كثيرا، إذ سجل الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 51 وبعد أربع دقائق من هدف برناردو سيلفا الذي جاء بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.
ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 63 ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 120 هدفا.
وحقق مهاجم النصر السعودي رقما قياسيا جديدا لأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية، عندما دخل التشكيلة الأساسية للمباراة، حيث تجاوز رقم الكويتي بدر المطوع الذي خاض 196 مباراة دولية ليتفوق عليه رونالدو بفارق مباراة واحدة.
كما يحمل رونالدو، الذي ظهر لأول مرة مع البرتغال في 2003، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف على صعيد كرة القدم الدولية برصيد 120 هدفا بعدما هز شباك ليختنشتاين مرتين في لشبونة ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا منتخبات البوسنة والهرسك وأيسلندا ولوكسمبورغ وسلوفاكيا.
وكان مدرب البرتغال السابق فرناندو سانتوس وضع رونالدو على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين للفريق في كأس العالم العام الماضي في قطر حين ودعت البرتغال البطولة بالخسارة في دور الثمانية أمام المغرب.
لكن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني الجديد للبرتغال استدعاه للتشكيلة التي تواجه ليختنشتاين، ثم ستلعب في لوكسمبورغ يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية.