كريستيانو رونالدو يحطم رقم بدر المطوع ويصبح عميد لاعبي العالم

وكان مدرب البرتغال السابق فرناندو سانتوس وضع رونالدو على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين للفريق في كأس العالم العام الماضي في قطر حين ودعت البرتغال البطولة بالخسارة في دور الثمانية أمام المغرب.

وشهد اليوم الخميس أول مباراة للمدرب الجديد روبرتو مارتينيز الذي أعرب عن ثقته في قدرة رونالدو على الاستمرار في الأداء على أعلى المستويات مع منتخب بلاده.

وقال مارتينيز هذا الأسبوع: "أبحث دائما عن الإخلاص والالتزام.. رونالدو يملك التزاما كبيرا مع المنتخب الوطني وهو شخصية محورية ولديه خبرة كبيرة يمكنه نقلها للأجيال الأصغر سنا".

كما يحمل رونالدو، الذي ظهر لأول مرة مع البرتغال في 2003، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف على صعيد كرة القدم الدولية برصيد 118 هدفا.

وقال رونالدو "أعشق تحطيم الأرقام القياسية. حطمت الكثير منها".

وسجل رونالدو أهدافا ضد 46 منافسا دوليا مختلفا لكنه لم يسجل أبدا أمام ليختنشتاين.