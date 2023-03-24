كريستيانو رونالدو يحطم رقم بدر المطوع ويصبح عميد لاعبي العالم
سجل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال رقمًا قياسيًا جديدًا، وأصبح أكثر اللاعبين خوضا لمباريات دولية لكرة القدم للرجال، ليصبح عميدًا للاعبي العالم.
ودخل كريستيانو رونالدو التشكيلة الأساسية لمباراة البرتغال الافتتاحية في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام ليختنشتاين اليوم الخميس ليسجل رقما قياسيا جديدا لأكثر اللاعبين خوضا لمباريات دولية لكرة القدم للرجال.
وخاض رونالدو، الذي أكمل 38 عاما الشهر الماضي، مباراته الدولية 197 متفوقا على الكويتي بدر المطوع الذي شارك في 196 مباراة دولية، حين حمل شارة قيادة بلاده في مباراة المجموعة العاشرة في لشبونة.
وكان مدرب البرتغال السابق فرناندو سانتوس وضع رونالدو على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين للفريق في كأس العالم العام الماضي في قطر حين ودعت البرتغال البطولة بالخسارة في دور الثمانية أمام المغرب.
وشهد اليوم الخميس أول مباراة للمدرب الجديد روبرتو مارتينيز الذي أعرب عن ثقته في قدرة رونالدو على الاستمرار في الأداء على أعلى المستويات مع منتخب بلاده.
وقال مارتينيز هذا الأسبوع: "أبحث دائما عن الإخلاص والالتزام.. رونالدو يملك التزاما كبيرا مع المنتخب الوطني وهو شخصية محورية ولديه خبرة كبيرة يمكنه نقلها للأجيال الأصغر سنا".
كما يحمل رونالدو، الذي ظهر لأول مرة مع البرتغال في 2003، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف على صعيد كرة القدم الدولية برصيد 118 هدفا.
وقال رونالدو "أعشق تحطيم الأرقام القياسية. حطمت الكثير منها".
وسجل رونالدو أهدافا ضد 46 منافسا دوليا مختلفا لكنه لم يسجل أبدا أمام ليختنشتاين.