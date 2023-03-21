ما حقيقة طرد براي وايت من WWE؟

لا يزال موقف مشاركة المصارع براي وايت في عرض "راسلمانيا 39" غامضا بعد أسبوع من التكهنات الشديدة بشأن مستقبله في شركة المصارعة الحرة للمحترفين WWE.

وحسب الصحفي المعروف ديف ميلتزر المتخصص في المصارعة الحرة وما قاله في عرضه اليومي للأحداث عن المنافسات أشار إلى أنها لم تكن هناك كلمة نهائية بشأن مواجهة وايت مع بوبي لاشلي.

وأضاف أن WWEلم تعد تروج لهذه المواجهة في راسلمانيا 39 وتشير التقارير الأخيرة إلى أن وايت يعاني من "مشكلة جسدية".