ما حقيقة طرد براي وايت من WWE؟
لا يزال موقف مشاركة المصارع براي وايت في عرض "راسلمانيا 39" غامضا بعد أسبوع من التكهنات الشديدة بشأن مستقبله في شركة المصارعة الحرة للمحترفين WWE.
وحسب الصحفي المعروف ديف ميلتزر المتخصص في المصارعة الحرة وما قاله في عرضه اليومي للأحداث عن المنافسات أشار إلى أنها لم تكن هناك كلمة نهائية بشأن مواجهة وايت مع بوبي لاشلي.
وأضاف أن WWEلم تعد تروج لهذه المواجهة في راسلمانيا 39 وتشير التقارير الأخيرة إلى أن وايت يعاني من "مشكلة جسدية".
وأثناء ظهوره في الحدث الرئيسي لراديو TSN، قال ميلتزر إن وايت يعاني من المرض ولا يعرف وضعه في راسلمانيا، لكن لم يتم طرده من الشركة.
وقال ميلتزر عن وايت: "إنه مريض، كان من المفترض أن يحضر العرض يوم الجمعة لكنه لا يزال مريضًا عندما سألت هذا الأسبوع عما إذا كان سيواجه بوبي لاشلي في راسلمانيا، لم أحصل على إجابة ولم يروجوا لتلك المباراة على الإطلاق".
وأضاف ميلتزر "لم أحصل على إجابة، لذا فإن توقعي أن الأمر لا يزال غامضا، لم يتم إخباري بالرفض أو الإيجاب، قيل لي للتو إنه مريض. لكنه لا يزال مع الشركة، أعرف أن هناك أشخاصًا يعتقدون أنه ترك الشركة".
وأفيد الأسبوع الماضي أن براي قد انسحب من WWE بسبب خلافات، على الرغم من أنه سرعان ما أصبح واضحًا أنه يعاني من مشكلة جسدية غير معلنة، ما أدى إلى غيابه في الوقت الحالي.
ولا توجد حاليًا أي معلومات حول متى بالضبط، سيعود وايت إلى منافسات WWE، على الرغم من أن أمامه الآن أقل من أسبوعين على المشاركة في راسلمانيا.