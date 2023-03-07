جون سينا يعود لـWWE ويضرب موعدًا مع أوستن ثيري في ريسلمانيا الـ39 (فيديو)

ظهر أسطورة مصارعة المحترفين جون سينا خلال عرض راو هذا الأسبوع حيث حظى باستقبال كبير للغاية من الجمهور الحاضر الذي رحب به للغاية؛ ما جعل بطل العالم 16 مرَّة يبدو متأثرًا بهذا الاستقبال.

ومع ظهوره على الحلبة، قدَّم سينا النجم كودي رودز للجماهير الحاضرة للعرض في بوسطن التي أبدت سعادتها بالأمر.

وأظهر سينا الجانب الآخر من شخصيته حينما سخر من بطل الولايات المتحدة الأمريكية أوستن ثيري، ليضربا معًا موعدًا ناريًّا في ريسلمانيا الـ39.