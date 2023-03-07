جون سينا يعود لـWWE ويضرب موعدًا مع أوستن ثيري في ريسلمانيا الـ39 (فيديو)
ظهر أسطورة مصارعة المحترفين جون سينا خلال عرض راو هذا الأسبوع حيث حظى باستقبال كبير للغاية من الجمهور الحاضر الذي رحب به للغاية؛ ما جعل بطل العالم 16 مرَّة يبدو متأثرًا بهذا الاستقبال.
ومع ظهوره على الحلبة، قدَّم سينا النجم كودي رودز للجماهير الحاضرة للعرض في بوسطن التي أبدت سعادتها بالأمر.
وأظهر سينا الجانب الآخر من شخصيته حينما سخر من بطل الولايات المتحدة الأمريكية أوستن ثيري، ليضربا معًا موعدًا ناريًّا في ريسلمانيا الـ39.
وسيقام عرض ريسلمانيا الـ39 يومي الأحد والاثنين الـ2 والـ3 من أبريل في الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية.
وتحددت مواجهة أخرى في ريسلمانيا الـ39 إذ حصل سيث "فريكن" رولينز على فرصة للانتقام من لوغان بول.
وشهد عرض راو أحداثًا مثيرة، حيث خاض كيفن أوينز مواجهة ثأرية اليوم أمام سولو سيكوا ولكن جيمي أوسو تدخل في النزال وانتهى الأمر باعتداء على كيفن أوينز ليظهر سامي زين وينقذه.
وفاجأ إيدج الجميع إذ خدع فريق ذا جادجمنت داي من أجل التدخل في النزال لصالح جوني جارجانو أمام فين بالور.
وقام أوموس بتدمير دولف زيغلر في نزال مثير كان يشاهده مصطفى علي من مقاعد الجمهور.
عودة كينج آند كوين أوف ذا رينج
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن إقامة عرض "WWE ، كينج آند كوين أوف ذا رينج في جدة يوم السبت الـ27 من مايو 2023.
وهذه ستكون المرة الأولى التي يقام فيها الحدث المباشر والمميز كينج أوف ذا رينج منذ عام 2015، وأيضا ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تتويج ملكة منذ إقامة بطولة كوين كراون التي أقيمت خلال عرض WWE كراون جول في الرياض 2021.