الكشف عن المرشح الأبرز للفوز بجائزة "ذا بيست"

كشفت تقارير صحفية عن المرشح الأبرز للتتويج بجائزة "ذا بيست" لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي سيقام، مساء اليوم الإثنين، في لندن.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب، الثلاثي النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

ويحلم هالاند بالحصول على الجائزة المرموقة للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بالقائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة، ويتطلع ليكون أول لاعب نرويجي يتوج بالجائزة.

وتُمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً على مستوى الرجال في الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023.