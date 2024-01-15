الكشف عن المرشح الأبرز للفوز بجائزة "ذا بيست"
كشفت تقارير صحفية عن المرشح الأبرز للتتويج بجائزة "ذا بيست" لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي سيقام، مساء اليوم الإثنين، في لندن.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب، الثلاثي النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.
ويحلم هالاند بالحصول على الجائزة المرموقة للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بالقائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة، ويتطلع ليكون أول لاعب نرويجي يتوج بالجائزة.
وتُمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً على مستوى الرجال في الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023.
وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن "هالاند بالفعل هو المرشح الأوفر حظًّا للفوز بجائزة The Best للعام 2023، حيث سجل 52 هدفًا في 53 مباراة، مع السيتي في موسمه الأول، وسيتنافس مع ليو ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وكيليان مبابي".
وبخلاف الألقاب التي حصل عليها مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، توج هالاند بالعديد من الجوائز الشخصية، إذ حصل على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وكذلك جائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022 / 2023 برصيد 36 هدفا.
وأضافت: "كما أن أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة، هي المرشحة الأبرز لنيل جائزة (ذا بيست) لأفضل لاعبة في العالم في الحفل الذي تنظمه الفيفا في لندن هذه الليلة".
وتابع التقرير: "كما يعد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، هو المرشح المفضل لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم للرجال؛ بسبب الألقاب الخمسة التي فاز بها الموسم الماضي، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية".