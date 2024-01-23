دموع وتحية عسكرية.. سر إهداء خربين هدفه لعمر السومة (فيديو)

حرص عمر خربين، نجم منتخب سوريا، على توجيه تحية خاصة إلى زميله عمر السومة، الذي تواجد كمحلل ضمن طاقم قناة "بي إن سبورتس"، في المقصورة الخاصة بملعب "استاد البيت"، لتحليل مباريات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وسجل القائد عمر خربين هدفا في الشوط الثاني ليقود سوريا لفوز ثمين 1-صفر على الهند في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، والتأهل إلى دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم في استاد البيت بالخور، اليوم الثلاثاء.

والتقطت عدسات القناة لقطة خاصة لخربين، حيث قام بتوجيه ما يشبه التحية العسكرية لزميله عمر السومة، وهو الاحتفال المشهور دائما للأخير، حيث ظهر السومة وهو يبكي بعد الهدف، وعلق قائلا على اللقطة: "توترت الحقيقة بسبب هذه اللحظات الرائعة، وخربين ما قصر وثقتي فيه عالية".