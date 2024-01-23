دموع وتحية عسكرية.. سر إهداء خربين هدفه لعمر السومة (فيديو)
حرص عمر خربين، نجم منتخب سوريا، على توجيه تحية خاصة إلى زميله عمر السومة، الذي تواجد كمحلل ضمن طاقم قناة "بي إن سبورتس"، في المقصورة الخاصة بملعب "استاد البيت"، لتحليل مباريات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.
وسجل القائد عمر خربين هدفا في الشوط الثاني ليقود سوريا لفوز ثمين 1-صفر على الهند في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، والتأهل إلى دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم في استاد البيت بالخور، اليوم الثلاثاء.
والتقطت عدسات القناة لقطة خاصة لخربين، حيث قام بتوجيه ما يشبه التحية العسكرية لزميله عمر السومة، وهو الاحتفال المشهور دائما للأخير، حيث ظهر السومة وهو يبكي بعد الهدف، وعلق قائلا على اللقطة: "توترت الحقيقة بسبب هذه اللحظات الرائعة، وخربين ما قصر وثقتي فيه عالية".
وكان هيكتور كوبر، مدرب سوريا، قد استبعد عمر السومة من قائمة نسور قاسيون المشاركة في بطولة كأس آسيا.
وأعلن السومة بعد ساعات من إعلان القائمة اعتزاله اللعب دولياً، مؤكداً إحباطه من غيابه عن منتخب بلاده وطريقة إعلان القائمة دون إبلاغه.
ورفعت سوريا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة خلف أستراليا المتصدرة، التي تعادلت 1-1 مع أوزبكستان في نفس التوقيت، بسبع نقاط.
واحتلت أوزبكستان المركز الثاني بأربع نقاط لتتأهل مع أستراليا مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما ضمنت سوريا احتلال أحد المقاعد الأربعة للمنتخبات صاحبة المركز الثالث.
ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين من المجموعات الست، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
وجاء تأهل سوريا إلى دور الستة عشر في البطولة القارية لأول مرة في تاريخها؛ نظرا لتفوقها على الصين صاحبة المركز الثالث في المجموعة الأولى، وتملك نقطتين، وكذلك إندونيسيا أو اليابان في حال تعادلهما أو فوز أي منهما في مباراتهما بالجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة، غدا الأربعاء.