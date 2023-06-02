أسباب رفض ليفربول عودة ساديو ماني

كشف موقع "thisisanfield" موقف ليفربول من عودة المهاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، بعد عام واحد من رحيله عن أنفيلد.

وطلب ماني مغادرة ليفربول صيف العام الماضي وانضم إلى بايرن ميونخ مقابل 32 مليون يورو بعقد لمدة 3 مواسم.

ومن المتوقع أن يغادر ساديو ماني بايرن ميونخ هذا الصيف، وهو أمر متوقع بعدما لَكَمَ المهاجم السنغالي زميله ليروي ساني بعد مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي.

وعقب فوزه بالدوري الألماني في الجولة الأخيرة من البوندسليغا، أجرى بايرن ميونخ تغييرات فورية حيث أقيل كل من الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش.