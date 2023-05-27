كلوب مدرب ليفربول يتحدث عن إمكانية رحيل محمد صلاح
رفض الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول فكرة رحيل النجم المصري محمد صلاح هذا الصيف، من خلال الإصرار على أن "صلاح يحب هذا النادي".
لكن مدرب ليفربول أوضح أنه إذا كان لدى أي لاعب شكوك بشأن البقاء في ملعب أنفيلد بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، فإنه سيقودهم إلى نادٍ جديد بنفسه.
وقال كلوب: "إذا جاءني أي لاعب، وقال: "أوه، لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر، سأقوده إلى النادي الآخر بنفسي".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "كنت سآخذ المفتاح، وأقول تعال إلى السيارة، أين تريد أن تذهب، أنا أقودك".
وقال محمد صلاح إنه "محطم تمامًا" بسبب الغياب عن دوري أبطال أوروبا، وأضاف: "ليس هناك أي عذر على الإطلاق. لقد فشلنا، وخذلنا أنفسنا وخذلناكم".
وعندما سئل كلوب عما إذا كان يخشى أن يرحل محمد صلاح قال المدرب الألماني: "ليس لدي أي مخاوف، لا، لم أستطع قراءة أي شيء يمكن أن يؤدي إلى هذا الاتجاه، من الواضح أن صلاح يحب التواجد هنا".
يشار إلى أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في يونيو 2025 بعدما جدد عقده في يوليو الماضي.
وتابع: "لم يقل: أعتذر عما فعله الآخرون، لكن كان عليّ أن أذهب معهم.. كل شيء على ما يرام".
وأوضح: "في سن الـ31 ، لم يتبق أمام صلاح سوى مواسم محدودة للعب كرة القدم الأوروبية، وهناك آخرون في الفريق".
وكانت آخر مشاركة لليفربول في الدوري الأوروبي موسم 2015/2016 حيث وصل للنهائي قبل أن يخسر 1/3 أمام إشبيلية.