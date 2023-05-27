كلوب مدرب ليفربول يتحدث عن إمكانية رحيل محمد صلاح

رفض الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول فكرة رحيل النجم المصري محمد صلاح هذا الصيف، من خلال الإصرار على أن "صلاح يحب هذا النادي".

لكن مدرب ليفربول أوضح أنه إذا كان لدى أي لاعب شكوك بشأن البقاء في ملعب أنفيلد بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، فإنه سيقودهم إلى نادٍ جديد بنفسه.

وقال كلوب: "إذا جاءني أي لاعب، وقال: "أوه، لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر، سأقوده إلى النادي الآخر بنفسي".