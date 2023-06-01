بايرن ميونخ يضع 3 نجوم في السوق
ذكرت صحيفة "بيلد" أن بايرن ميونخ على استعداد للاستماع إلى عروض للتخلص من الثلاثي ساديو ماني وسيرج غنابري وليروي ساني.
ووفقا للصحيفة، فإن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ مدلل في اختياراته الهجومية، حيث يتنافس ماني وغنابري وساني مع توماس مولر وكينغسلي كومان وجمال موسيالا وماثيس تل وإريك ماكسيم تشوبو موتينغ.
ومع توقع أن يجلب بايرن ميونخ لاعبًا مهاجمًا آخر في شكل رقم 9 حقيقي، يمكن أن يكون عرض واحد أو اثنان من القوة الهجومية الحالية في السوق، لكن من غير المرجح أن يتم بيع كل من ماني وجنابري وساني كما ذكرت "بيلد".
وبعد موسم أول مخيب للآمال للغاية في أليانز أرينا، تم الترويج لساديو ماني باعتباره المرشح الأعلى الذي سيتم بيعه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن السنغالي الدولي هو صاحب أعلى راتب في بطل ألمانيا براتب في بايرن ميونخ يبلغ 22-24 مليون يورو سنويًا.
لكن مستقبل غنابري وساني هو أيضًا موضع تساؤل بعد موسم مخيب.
وانضم ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي مقابل 32 مليون يورو بعقد لمدة 3 مواسم.
لكن ماني لكم زميله ليروي ساني بعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في دور الـ8 ما عرضه للعقاب.
وسجل ماني 12 هدفا وصنع 6 في 37 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، وشارك في 2200 دقيقة.