البرازيل.. لاعب "يمتطي" منافسه مثل الحصان (فيديو)
واقعة مثيرة وغريبة في الدرجة الثانية على مستوى الدولة في البرازيل.
شهدت مباراة كرة قدم في البرازيل واقعة مثيرة وغريبة بعدما "امتطى" لاعب أحدَ منافسيه مثل الحصان.
وجاءت الواقعة في مباراة في الدرجة الثانية على مستوى الدولة في البرازيل بين باروناس وأمريكا-آر إن.
وبعدما فشل باهيا، البالغ من العمر 32 عامًا، في تسديد الكرة بقوة، قفز على ظهر يانسن.
وبقي باهيا محافظا على توازنه في وضع محير لعدة ثوانٍ، قبل أن يلقيه يانسن في النهاية على الأرض.
وأدت الواقعة لدخول لاعبي الفريقين في مشاجرة عدوانية.
وطرد الحكم كلا اللاعبين في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.
وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل مع المشهد، منها قول أحد المعلقين: "أشياء لا تحدث إلا في البرازيل".