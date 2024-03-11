البرازيل.. لاعب "يمتطي" منافسه مثل الحصان (فيديو)

شهدت مباراة كرة قدم في البرازيل واقعة مثيرة وغريبة بعدما "امتطى" لاعب أحدَ منافسيه مثل الحصان.

وجاءت الواقعة في مباراة في الدرجة الثانية على مستوى الدولة في البرازيل بين باروناس وأمريكا-آر إن.

وبعدما فشل باهيا، البالغ من العمر 32 عامًا، في تسديد الكرة بقوة، قفز على ظهر يانسن.